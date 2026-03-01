ضربات إيرانية على دول الخليج تحصد ضحايا ومقتل ثلاثة أميركيين

afp_tickers

7دقائق

نفّذت إيران الأحد ضربات دامية على دول الخليج التي تستضيف قواعد عسكرية أميركية، ما تسبّب بسقوط قتلى وجرحى، بعد توعّدها بالثأر لمقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

كما استهدفت مجددا إسرائيل بضربات دامية قتل فيها تسعة أشخاص، والعراق حيث نسب موالون لطهران الى الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات أخرى.

وطال القصف الإيراني بالصواريخ والمسيرات اليوم السعودية والإمارات والكويت وعُمان وقطر والبحرين والعراق وإسرائيل. كما دوّت انفجارات في طهران.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني الأحد أنه أطلق “الموجتين السابعة والثامنة من عملية الوعد الصادق 4” على “العدو على نطاق واسع”، من دون تحديد الأهداف.

ثم أعلن في بيان آخر نقلته وسائل إعلام محلية إن “حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن أُصيبت بأربعة صواريخ بالستية”، محذّرا من أن “البرّ والبحر سيصبحان أكثر فأكثر مقبرة للمعتدين الإرهابيين”.

وقتل في الإمارات منذ السبت ثلاثة أشخاص وجرح 58 آخرون في الضربات الإيرانية. وقال مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش الأحد إنّ “العدوان الإيراني على دول الخليج أخطأ العنوان”، متوجها بالقول إلى إيران “حربكم ليست مع جيرانكم”.

وأضاف “بهذا التصعيد، تؤكدون رواية من يرى أن إيران مصدر الخطر الرئيسي للمنطقة، وأن برنامجها الصاروخي عنوانٌ دائم لعدم الاستقرار”.

وذكر دبلوماسيان خليجيان لوكالة فرانس برس أن وزراء مجلس التعاون الخليجي سيجتمعون عبر الفيديو مساء الأحد لمناقشة الهجمات الإيرانية.

واستدعت السعودية الأحد السفير الإيراني لديها للاحتجاج على “الاعتداءات الإيرانية السافرة”التي طالتها وعددا من الدول المجاورة.

وتسبّبت الضربات بإلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية في العالم الى الشرق الأوسط.

في الكويت، قُتل شخص وأُصيب 32 آخرون بجروح منذ السبت، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الكويتية.

– قتلى في إسرائيل –

وقتل تسعة أشخاص جراء موجة صواريخ إيرانية على إسرائيل طالت اليوم مبنى في منطقة بيت شيمش (وسط)، وفق ما أكدت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء.

وأشارت الى “إجلاء 28 مصابا إلى المستشفيات”.

في موقع سقوط الصاروخ، انتشر عشرات المسعفين وعمال الإغاثة، وأظهرت لقطات لفرانس برس منزلا مدمرا، سقط سقفه وظهرت قضبان الخرسانة الملتوية المستخدمة في إنشائه بشكل واضح.

وقال أحد المسعفين يهودا شلومو في بيان “عندما وصلت، كان المنظر مروعا”.

كما أصيب أكثر من عشرين شخصا في قصف طال تل أبيب.

وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الضربات الإيرانية قائلا “هذه أيام قاسية”.

وتابع “أصدرت تعليمات لاستمرار الحملة… قواتنا تضرب الآن قلب طهران بقوة شديدة، وهذا سيتصاعد في الأيام المقبلة”.

وبدأت إيران الأحد حدادا رسميا لمدة 40 يوما على المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، الذي قتل في الهجوم الإسرائيلي الأميركي غير المسبوق المتواصل لليوم الثاني على التوالي.

وتجمّع آلاف الإيرانيين في وسط طهران، ولوحوا، وبعضهم تغالبه الدموع، بالأعلام الإيرانية هاتفين “الموت لأميركا” و”الموت لإسرائيل”، وفق مراسل وكالة فرانس برس في المكان. كما شهدت مدينة شيراز تظاهرات مماثلة دعت إلى “الثأر” لمقتل المرشد الأعلى، بحسب وكالة تسنيم.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في بيان نقله التلفزيون الرسمي إن الجمهورية الإسلامية تعتبر أن “الثأر” لخامنئي “من منفذي هذه الجريمة التاريخية ومخططيها واجب شرعي وحق”.

كما أعلن أن مجلس القيادة الانتقالي الذي أُنشئ بعد مقتل المرشد الأعلى بدأ عمله.

ويتألف المجلس من بيزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، وعضو مجلس صيانة الدستور علي رضا أعرافي.

وسيتولى إدارة البلاد إلى أن “ينتخب مجلس الخبراء قائد دائما بأسرع وقت ممكن”، وفق ما أفاد المتحدث باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن دهنوي عبر منصة إكس.

في المقابل، عبّر إيرانيون آخرون ليلا عن فرحتهم بمقتل خامنئي.

فأطلقوا الموسيقى وهتافات الترحيب من نوافذ منازلهم. كذلك، احتفل عدد من الإيرانيين المقيمين في الخارج بذلك.

– إغراق سفينة إيرانية –

وواصلت الولايات المتحدة وإسرائيل عملياتهما العسكرية.

وقال الجيش الإسرائيلي الأحد إنه “استهدف مواقع تابعة للنظام الإيراني الإرهابي في قلب طهران”، مشيرا الى أن الضربات السبت أسفرت عن مقتل 40 قائدا كبيرا.

وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة “غير مسبوقة” إذا استمرت بردها العسكري.

واعلن مقتل 48 مسؤولا ايرانيا في الهجوم الاميركي.

وأعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة أغرقت سفينة حربية إيرانية في خليج عمان.

وأفادت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) الأحد عن سقوط أول ضحايا أميركيين في المواجهة، هم ثلاثة، بالإضافة الى عدد من الجرحى.

ولم تدل القيادة في بيانها عبر منصة اكس بأي تفاصيل إضافية عن هويات العناصر أو أماكن وجودهم.

وأكّدت إيران الأحد مقتل قائد الحرس الثوري محمد باكبور ومستشار مرشد الجمهورية الإيرانية علي شمخاني.

وكان الهلال الأحمر الإيراني أفاد السبت بمقتل أكثر من 200 شخص في الضربات الأميركية الإيرانية.

ودعا وزير خارجية سلطنة عمان في اتصال بنظيره الايراني الاحد الى وقف لاطلاق النار.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء اندلاع “سلسلة من الأحداث التي لا يمكن لأحد السيطرة عليها في المنطقة الأكثر تقلبا في العالم”.

بور/ح س-رض/ب ق