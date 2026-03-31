ضربات عنيفة تطال أهدافا مختلفة في إيران بعد تهديدات ترامب

أعلنت طهران الثلاثاء أن منشآت عسكرية في وسط إيران تعرّضت للإصابة في ضربات أميركية إسرائيلية، مشيرة أيضا الى استهداف مواقع أخرى مدنية، وذلك غداة تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب منشآت الطاقة وآبار النفط ومحطات تحلية المياه في الجمهورية الإسلامية.

وأظهر تسجيل مصوّر تحققت وكالة فرانس برس من صحته انفجارين كبيرين على الأقل وسحب الدخان تتصاعد في أصفهان في وسط إيران. وفي زنجان في شمال غرب إيران.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” عن المسؤول الأمني في مكتب محافظ أصفهان أكبر صالحي قوله إن “التحقيقات الأولية تشير إلى استهداف بعض المواقع العسكرية في أصفهان”، مشيرا الى أن حجم الأضرار والخسائر البشرية لم يتضح بعد.

وكان ترامب نشر على حسابه على منصة “تروث سوشال” مقطع فيديو يظهر حريقا كبيرا وانفجارات في أصفهان على ما يبدو.

ويأتي ذلك غداة تهديده بـ”قصف ومحو كل محطات الطاقة وآبار النفط وجزيرة خارك وربما كل محطات تحلية المياه” في إيران ما لم يتم التوصل الى اتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز الذي تغلقه إيران منذ بدء الحرب قبل أكثر من شهر بتهديداتها واستهداف السفن.

من جهة أخرى، أفادت وكالة أنباء “إيسنا” الإيرانية أن ضربات طالت محطة لتحلية المياه في جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز، مشيرة إلى أنها “خارج الخدمة بالكامل، إذ لا يمكن إصلاحها على المدى القصير”، من دون أن تحدّد متى حصلت الضربة.

كما أعلنت الحكومة الإيرانية أن ضربات أميركية إسرائيلية استهدفت الثلاثاء إحدى أكبر شركات الأدوية في إيران، والتي تُنتج أدوية التخدير وعلاج السرطان.

وفي وقت سابق من صباح الثلاثاء، أشارت وكالة أنباء “فارس” إلى وقوع “عدة انفجارات” وانقطاعات في التيار الكهربائي في بعض أجزاء طهران حيث أفاد السكان بأنهم يحاولون التشبّث بما تبقّى من حياتهم العادية رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

وقالت فاطمة (27 عاما) التي تعمل مساعدة في عيادة لطبّ الأسنان “عندما أجلس إلى طاولة (في مقهى) ولو لبضع دقائق، أتصوّر أنها ليست نهاية العالم، ولكن فور عودتي إلى المنزل، أعود إلى واقع الحرب بسوادها وثقلها”.

وعاودت أسعار النفط ارتفاعها بشكل ثابت، في ظل التصعيد العسكري المتواصل.

كذلك واصلت طهران توجيه صواريخها في اتجاه إٍسرائيل ودول الخليج.

وأُصيب أربعة أشخاص بجروح جراء سقوط شظايا على منازل في حي بجنوب مدينة دبي الإماراتية الثلاثاء، وفق ما أفادت السلطات. كما أصيب شخصان بجروح عندما تدخلت الدفاعات الجوية السعودية لاعتراض مسيّرة قرب الرياض، بحسب الدفاع المدني.

في الأثناء، سُمعت انفجارات قرب مطار إربيل في شمال العراق فيما دوت صفارات الإنذار في القدس.

وأعلنت أجهزة الطوارئ في إسرائيل أن ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء سقوط شظايا في بني براك قرب تل أبيب. ودوت عشرة انفجارات على الأقل في منطقة القدس بعدما رُصد إطلاق صواريخ من إيران.

– “استهداف مباشر” –

وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية نشوب حريق في ناقلة نفط عملاقة في ميناء دبي اثر تعرّضها “لاستهداف مباشر إيراني آثم”.

وتسبب هذا النوع من الهجمات على ناقلات النفط ومنشآت التصدير باضطراب الأسواق العالمية وباتت الأنظار تتركّز على مضيق هرمز الذي أغلقته إيران فعليا أمام جميع السفن باستثناء تلك التابعة لدول تعتبرها “صديقة”.

وأكدت الصين الثلاثاء أن ثلاث سفن عبرت مضيق هرمز، معربة عن “امتنانها” للخطوة.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الحرب على إيران حققت أكثر من نصف أهدافها دون أن يحدد موعدا لانتهائها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مقتل أربعة من جنوده “أثناء القتال” في جنوب لبنان حيث امتدت الحرب وحيث يخوض معارك ضد حزب الله.

في السياق، وافقت لجنة برلمانية على خطط لفرض رسوم على السفن التي تعبر المضيق الذي يمر عبره خُمس الإنتاج العالمي من النفط، وحظر السفن الأميركية والإسرائيلية تماما.

– محادثات؟ –

ويتوجّه وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار الذي تلعب بلاده دور الوسيط بين طهران وواشنطن إلى بكين لعقد محادثات الثلاثاء بشأن “قضايا عالمية ذات اهتمم مشترك” مع نظيره الصيني وانغ يي.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الصين وباكستان ستعززان تعاونهما بشأن إيران، مشددة على أن وزيري خارجية البلدين “سيبذلان جهودا جديدة للدعوة إلى السلام”.

استضاف دار وزراء خارجية كل من السعودية ومصر وتركيا في العاصمة الباكستانية الأحد، معربا عن استعداد إسلام أباد لاستضافة مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران “خلال الأيام المقبلة”.

وأشار ترامب إلى أنه على اتصال مباشر بشخصيات إيرانية بارزة لكنه لم يكشف عن هوياتهم علنا فيما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن واشنطن لم ترسل عير طلب لإجراء محادثات عبر وسطاء بما في ذلك باكستان.

