ضربة إسرائيلية تقتل قياديا في حماس وقتلى غزة يتجاوزون 50 ألفا

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قتلت ضربة جوية إسرائيلية على جنوب قطاع غزة يوم الأحد صلاح البردويل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وأعلن مسؤولون فلسطينيون تخطي عدد القتلى 50 ألفا في الحرب الدائرة منذ ما يقرب من 18 شهرا.

وتخلت إسرائيل فعليا عن اتفاق وقف إطلاق النار واستأنفت غاراتها المكثفة على غزة يوم الثلاثاء مما أنهى هدوءا نسبيا استمر قرابة شهرين. وينزح سكان القطاع مجددا سعيا للنجاة إثر استئناف الحملة العسكرية جوا وبرا.

ودوت أصوات الانفجارات في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد في جميع أنحاء شمال ووسط وجنوب قطاع غزة حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية عدة أهداف في تلك المناطق فيما وصفه شهود بأنه تصعيد للهجوم الذي بدأ الأسبوع الماضي.

وذكرت السلطات الصحية في قطاع غزة يوم الأحد أن 30 على الأقل قتلوا حتى الآن في ضربات إسرائيلية على رفح وخان يونس. وأشار مسعفون إلى أن ثلاثة من بين القتلى من موظفي البلديات.

وأصدرت حماس بيانا اتهمت فيه إسرائيل باغتيال البردويل قائلة إنه كان يصلي هو وزوجته “قيام الليل” عندما أصاب صاروخ إسرائيلي خيمته في خان يونس.

ولم يصدر بعد تعليق من مسؤولين إسرائيليين على الأمر.

والبردويل كان عضوا في المكتب السياسي لحركة حماس وشغل مناصب منها قيادة وفد حماس في محادثات هدنة غير مباشرة مع إسرائيل في 2009 والمكتب الإعلامي للحركة في 2005.

وقالت حماس “نؤكد أن دماءه ودماء زوجته وسائر الشهداء الأبرار، ستبقى وقودا لمعركة التحرير والعودة، وأن هذا العدو المجرم لن ينال من عزيمتنا ولا من ثباتنا”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا إن الهدف الرئيسي من الحرب هو القضاء على حماس ككيان عسكري وحاكم. وأضاف أن هدف الحملة الجديدة هو إجبار الحركة على تسليم بقية الرهائن الذين تحتجزهم.

وشنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة بعد هجوم قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وأسفر الهجوم وفقا لإحصاء إسرائيلي عن مقتل نحو 1200 واحتجاز 251 رهينة.

واتهمت حماس إسرائيل بخرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في يناير كانون الثاني برفضها بدء مفاوضات لإنهاء الحرب نهائيا وانسحاب قواتها من غزة. لكن حماس أكدت أنها لا تزال مستعدة للتفاوض وأنها تدرس مقترحات المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن التوصل إلى “تسوية”.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان يوم الأحد إن 50021 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 113274 آخرون منذ بدء الحرب.

* تطويق تل السلطان

نشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحذيرا على منصة إكس للسكان في حي تل السلطان في غرب رفح بجنوب قطاع غزة، وقال إن الجيش يشن هجوما هناك للقضاء على “منظمات إرهابية”.

وقال الجيش فيما بعد إن القوات طوقت تل السلطان. وذكر أدرعي على إكس “بدأت قوات جيش الدفاع العمل خلال الساعات الماضية وأنجزت تطويق حي تل السلطان في رفح وذلك بهدف تدمير بنى تحتية إرهابية والقضاء على عناصر إرهابية وتعميق السيطرة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية في جنوب قطاع غزة”.

وأضاف أن الجنود يسمحون بخروج المدنيين من منطقة القتال عبر مسارات محددة لسلامتهم.

وتركت عشرات الأسر منازلها في تل السلطان صوب خان يونس بعضهم سيرا على الأقدام بينما حمل البعض متعلقاتهم وأطفالهم على عربات تجرها الحمير.

وقال أبو خالد وهو من سكان رفح “لما صار وقف إطلاق النار رجعنا ونصبنا خيم جنب ركام بيوتنا على أمل وحلم إنه إعادة البناء للبيوت تبدأ عن قريب”.

وأضاف لرويترز عبر تطبيق للتراسل “اليوم هادينا بننزح يمكن للمرة العاشرة. وقتيش (متى) بس راح نرتاح؟ امتى راح يعم السلام في ها المنطقة؟”

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن نحو 50 ألفا من السكان لا يزالون محاصرين في رفح بعد أن فاجأتهم غارات الجيش الإسرائيلي في مناطقهم وحذر من أن أرواحهم وأرواح فرق الإنقاذ في خطر.

كما حذر مسؤولون فلسطينيون ودوليون من خطر عودة المجاعة للقطاع.

وكتب فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على إكس يقول “كل يوم دون طعام يدفع غزة لتقترب من أزمة جوع حادة. حظر المساعدات عقاب جماعي على عزة. الأغلبية العظمى من سكانها أطفال ونساء ورجال عاديون”.

ودعت دول عربية وأوروبية إلى وقف إطلاق النار بعد استئناف إسرائيل للضربات الجوية والعمليات البرية التي دمرت القطاع.

وأصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا تدعو فيه إسرائيل للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

ومنعت إسرائيل دخول السلع والمساعدات إلى القطاع منذ الثاني من مارس آذار واتهم أوفير فالك مستشار نتنياهو للسياسة الخارجية حماس باستغلال المساعدات لصالحها وهو اتهام سبق لحماس أن نفته مرارا.