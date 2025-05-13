ضربة جوية إسرائيلية على مستشفى في غزة تقتل صحفيا فلسطينيا مصابا

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من نضال المغربي وحاتم خالد

القاهرة/غزة (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة أسفرت يوم الثلاثاء عن مقتل صحفي فلسطيني معروف اتهمته إسرائيل بالعمل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وكان يتلقى العلاج في المستشفى بعد إصابته في غارة سابقة.

واتهمت إسرائيل حسن اصليح، الذي يتابعه مئات الآلاف على منصات التواصل الاجتماعي، بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي شنه مقاتلون بقيادة حركة حماس وتلاه اندلاع الحرب في غزة.

وقالت إن اصليح قام بتوثيق وتحميل لقطات “لعمليات نهب وحرق عمد وقتل” خلال التوغل الذي قادته حماس في إسرائيل.

وقال أحمد صيام، أحد أفراد الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، لرويترز إن الهجوم أصاب الطابق الثالث من مبنى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع حيث كان يتلقى عشرات المرضى والمصابين العلاج.

وقالت وزارة الصحة إن مريضين، بينهما اصليح، قُتلا وأُصيب عدد آخر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف “إرهابيين كبار من حماس كانوا يعملون من داخل مركز قيادة وسيطرة” موجود في المستشفى. ولم يذكر أسماءهم.

وأظهرت لقطات مصورة لرويترز أضرارا جسيمة لحقت بأحد مباني المستشفى، بما في ذلك بالمعدات الطبية والأسرة الموجودة بداخله.

وقال عاطف الحوت، مدير مجمع ناصر الطبي “أتيت إلى المستشفى لا أعلم هل أنعى شهداء؟، هل أداوي المرضى والمصابين؟، أم الطاقم الذي أصبح لا يحس بالأمان؟”.

ووفقا للاتحاد الدولي للصحفيين، قُتل ما لا يقل عن 160 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام في غزة منذ بداية الحرب.

ويقدر مسؤولون في قطاع غزة، الذي تديره حماس منذ عام 2007، العدد بنحو 215، ويتهمون إسرائيل باستهداف الصحفيين عمدا. وتنفي إسرائيل استهداف الصحفيين وتقول إنها تحاول تجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.

وترأس اصليح وكالة (علم 24) الإخبارية وعمل مصورا صحفيا مستقلا. وعمل في السابق مع عدد من المؤسسات الإخبارية الغربية. وأصيب الشهر الماضي في غارة على خيمة خارج مجمع ناصر الطبي أسفرت عن سقوط قتلى.

وتقول إحصاءات إسرائيل إن الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

ووفقا لمسؤولي الصحة في غزة، أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 52 ألف فلسطيني وتدمير جزء كبير من القطاع.

وكشف أحدث تقييم صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، يوم الاثنين أن الحصار المفروض على دخول المساعدات منذ الثاني من مارس آذار يعرض سكان غزة بشدة لخطر الموت جوعا.

وحذر مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء من أن الجوع وسوء التغذية ربما يكون لهما تأثير دائم على “جيل كامل” من سكان القطاع.