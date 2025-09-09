طائرات مسيرة تضرب العاصمة السودانية وقوات الدعم السريع تعلن مسؤوليتها

(رويترز) – قال سكان وقوات الدعم السريع إن طائرات مسيرة أطلقتها القوات شبه العسكرية صباح الثلاثاء استهدفت منشآت حيوية في ولاية الخرطوم التي يسيطر عليها الجيش السوداني وتقع بها العاصمة، في أول هجمات من نوعها منذ شهور.

وأعلن تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) الذي يضم جماعات مسلحة وأحزابا سياسية بقيادة قوات الدعم السريع مسؤوليته عن الهجمات التي قال إنها “استهدفت مواقع عسكرية ولوجستية”.

وقال سكان في الخرطوم إن الطائرات المسيرة هاجمت مصفاة النفط الرئيسية في البلاد، ومحطات الكهرباء في مدينتي بحري وأم درمان، ومستودع وقود في جنوب الخرطوم، بالإضافة إلى قاعدة عسكرية واحدة على الأقل.

وشنت قوات الدعم السريع، التي تخوض حربا أهلية أمام الجيش منذ عامين ونصف العام، في وقت سابق من هذا العام سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على محطات الكهرباء وغيرها من المنشآت في أنحاء البلاد بعد أن تم طردها من وسط وشرق السودان.

وقاتلت القوات شبه العسكرية الجيش في عمليات معظمها برية في دارفور وكردفان خلال الصيف في حين كثف الجيش في الأيام القليلة الماضية من غاراته الجوية.

وقال تحالف تأسيس في بيان إن هجوم يوم الثلاثاء جاء “ردا مباشرا على الاستهداف الإجرامي للمستشفيات والمنشآت المدنية في دارفور وكردفان”. وقام التحالف الشهر الماضي بتشكيل حكومة موازية.

وتسببت الحرب الأهلية في السودان في أكبر أزمة إنسانية في العالم وجذبت عددا من القوى الأجنبية، دون إحراز تقدم يذكر في الوساطة.

(تغطية صحفية خالد عبد العزيز ونفيسة الطاهر – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)