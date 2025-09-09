The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

طائرات مسيرة تضرب العاصمة السودانية وقوات الدعم السريع تعلن مسؤوليتها

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

(رويترز) – قال سكان وقوات الدعم السريع إن طائرات مسيرة أطلقتها القوات شبه العسكرية صباح الثلاثاء استهدفت منشآت حيوية في ولاية الخرطوم التي يسيطر عليها الجيش السوداني وتقع بها العاصمة، في أول هجمات من نوعها منذ شهور.

وأعلن تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) الذي يضم جماعات مسلحة وأحزابا سياسية بقيادة قوات الدعم السريع مسؤوليته عن الهجمات التي قال إنها “استهدفت مواقع عسكرية ولوجستية”.

وقال سكان في الخرطوم إن الطائرات المسيرة هاجمت مصفاة النفط الرئيسية في البلاد، ومحطات الكهرباء في مدينتي بحري وأم درمان، ومستودع وقود في جنوب الخرطوم، بالإضافة إلى قاعدة عسكرية واحدة على الأقل.

وشنت قوات الدعم السريع، التي تخوض حربا أهلية أمام الجيش منذ عامين ونصف العام، في وقت سابق من هذا العام سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على محطات الكهرباء وغيرها من المنشآت في أنحاء البلاد بعد أن تم طردها من وسط وشرق السودان.

وقاتلت القوات شبه العسكرية الجيش في عمليات معظمها برية في دارفور وكردفان خلال الصيف في حين كثف الجيش في الأيام القليلة الماضية من غاراته الجوية.

وقال تحالف تأسيس في بيان إن هجوم يوم الثلاثاء جاء “ردا مباشرا على الاستهداف الإجرامي للمستشفيات والمنشآت المدنية في دارفور وكردفان”. وقام التحالف الشهر الماضي بتشكيل حكومة موازية.

وتسببت الحرب الأهلية في السودان في أكبر أزمة إنسانية في العالم وجذبت عددا من القوى الأجنبية، دون إحراز تقدم يذكر في الوساطة.

(تغطية صحفية خالد عبد العزيز ونفيسة الطاهر – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
16 إعجاب
20 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 إعجاب
2 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية