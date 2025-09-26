The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

طرق دبي تمنح تصاريح اختبار القيادة الذاتية لثلاث شركات

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

منحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي شركات “بايدو أبولو جو” و”وي رايد” و”بوني. إيه آي” تصاريح اختبار القيادة الذاتية، ما يتيح لمركبات الشركات بدء تجاربها الفعلية في شوارع الإمارة، وفق ما كشف المكتب الإعلامي لحكومة دبي الجمعة.

وأوضح البيان أنه سَتُجرى كل الاختبارات والعمليات اللازمة لضمان سلاسة تأقلم المركبات مع البيئة المحلية للمدينة، باستخدام تقنيات القيادة الذاتية وخبرة هذه الشركات في تشغيل الأساطيل.

وفي وقت سابق من هذا العام، أُبرمت اتفاقات بين الهيئة والشركات الثلاث. ويهدف هذا التعاون إلى “بناء معيار عالمي للنقل الذكي، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في مجال القيادة الذاتية”، بحسب البيان ذاته.

م ل/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية