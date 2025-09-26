طرق دبي تمنح تصاريح اختبار القيادة الذاتية لثلاث شركات

منحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي شركات “بايدو أبولو جو” و”وي رايد” و”بوني. إيه آي” تصاريح اختبار القيادة الذاتية، ما يتيح لمركبات الشركات بدء تجاربها الفعلية في شوارع الإمارة، وفق ما كشف المكتب الإعلامي لحكومة دبي الجمعة.

وأوضح البيان أنه سَتُجرى كل الاختبارات والعمليات اللازمة لضمان سلاسة تأقلم المركبات مع البيئة المحلية للمدينة، باستخدام تقنيات القيادة الذاتية وخبرة هذه الشركات في تشغيل الأساطيل.

وفي وقت سابق من هذا العام، أُبرمت اتفاقات بين الهيئة والشركات الثلاث. ويهدف هذا التعاون إلى “بناء معيار عالمي للنقل الذكي، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في مجال القيادة الذاتية”، بحسب البيان ذاته.

