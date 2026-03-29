طرق دبي تنجز 13 مسارا ضمن خطة إنشاء 1000 كيلومتر من مسارات المشاة والدراجات

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الأحد إنجاز 13 مسارا للدراجات الهوائية من أصل 15 مسارا تعمل على تنفيذها بطول إجمالي يبلغ 162 كيلومترا تغطي مختلف مناطق الإمارة.

وأوضحت الهيئة في منشور على منصة إكس أن هذا يندرج ضمن خطة شاملة لرفع إجمالي أطوال مسارات الدراجات الهوائية إلى 1000 كيلومتر بحلول العام 2030.

وأضافت أنها تنفذ ذلك في موازاة إنشاء جسور للمشاة والدراجات تُعد “الأكبر في الإمارة”، تشمل جسورا على شوارع الشيخ محمد بن زايد ودبي ـ العين والشيخ زايد والخيل، لتعزيز الربط بين المسارات وتحسين الانسيابية.

