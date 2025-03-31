طلب شهادة نتنياهو في تحقيق بشأن قطر

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من معيان لوبيل

القدس (رويترز) – ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غادر محاكمة يخضع لها بتهمة فساد فجأة يوم الاثنين للإدلاء بشهادته في تحقيق منفصل عن علاقات محتملة بين مساعدين له وبين قطر.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض في وقت سابق يوم الاثنين على اثنين من المشتبه بهم في القضية التي يطلق عليها في إسرائيل اسم “قطر جيت”، ولم تدل بمزيد من التفاصيل مشيرة إلى أمر قضائي بحظر النشر في القضية.

ولم يرد متحدث باسم رئيس الوزراء بعد على طلب للتعليق. وأكد مصدر مقرب من نتنياهو هذه التقارير. وأشارت هيئة البث إلى أن نتنياهو ليس مشتبها به وأنه سيُدلي بشهادته في مكتبه بالقدس.

ورفض نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد أخرى ينفي ارتكابها، الاتهامات المتعلقة بمساعديه وقطر، ووصفها بأنها “أخبار كاذبة” وحملة ذات دوافع سياسية ضده.

كما نفى مسؤول قطري الاتهامات ووصفها بأنها جزء من “حملة تشهير” ضد بلاده.

وأشارت تحقيقات أجرتها في الآونة الأخيرة هيئة البث العامة وصحيفة “هآرتس” ذات التوجه اليساري إلى وجود اشتباه في أن المساعدين نظموا أو شاركوا في حملة لتحسين صورة قطر في الخارج. وينفي المساعدون ارتكاب أي مخالفات.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، رشح نتنياهو رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بعد مواجهة مريرة مع رئيس الجهاز الحالي الذي يقود التحقيق بشأن قطر إلى جانب الشرطة.

ورشح نتنياهو إيلي شارفيت القائد السابق للبحرية الإسرائيلية ليحل محل رئيس الشاباك رونين بار، الذي لا يزال في منصبه في انتظار قرار المحكمة العليا بشأن طعون قانونية على فصله.