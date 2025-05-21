طلقات تحذيرية من الجيش الإسرائيلي باتجاه دبلوماسيين في الضفة الغربية

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أطلق جنود إسرائيليون طلقات تحذيرية في اتجاه وفد من الدبلوماسيين الأجانب كانوا يقومون بزيارة الى مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة الأربعاء، بحسب ما أفاد الجيش الذي أكد أنه “يأسف للإزعاج” الذي سببه ذلك.

ولقي إطلاق النار ادانات من إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والاتحاد الأوروبي. وشجبت هذه الأطراف “تهديد” الدبلوماسيين، داعية إسرائيل الى توضيح ملابسات ما جرى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده أطلقوا “طلقات تحذيرية” بعد “انحرفت” الزيارة التي يقوم بها دبلوماسيون أجانب عن المسار المتفق عليه.

وقال في بيان “انحرف الوفد عن المسار المعتمد ودخل منطقة لم يُصرح له بالتواجد فيها”، مؤكدا أن “الجنود الذين كانوا في المنطقة أطلقوا طلقات تحذيرية”. وأضاف أنه “يأسف للإزعاج الذي تسببت به الحادثة”، مشيرا الى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأكد دبلوماسي أجنبي كان ضمن الوفد، لفرانس برس إنه سمع “إطلاق نار متكرر” من داخل مخيم. وأوضح “كنا نقوم بزيارة مع محافظ جنين إلى حدود المخيم لمعاينة الدمار” في المنطقة التي تشهد منذ أشهر عمليات عسكرية إسرائيلية تستهدف فصائل فلسطينية.

وأضافت “كان هذا آخر جزء من الزيارة وفجأة سمعنا طلقات نارية، كانت متكررة ليست واحدة أو اثنتين، وفي تلك اللحظة بدأنا جميعا بالركض عائدين إلى المركبات”.

وانتشر مقطع مصور يظهر جنديين إسرائيليين بزيهما العسكري يصوبان بندقيتهما نحو مجموعة من الأشخاص قرب بوابة حديدية صفراء اللون كان الجيش نصبها أخير عند أحد مداخل مخيم جنين حيث تم سماع صوت الطلقات النارية.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق فورا من صحة المقطع المصور.

الا أن لقطات لفرانس برس في المكان، أظهرت جمعا من الدبلوماسيين الأجانب والصحافيين وهم يهرعون للاحتماء من الطلقات النارية. وأشار صحافي في فرانس برس كان في المكان، إلى سماع صوت طلقات نارية عدة متتالية صادر من داخل مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين.

– إطلاق نار “بجنون” –

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان “الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمتمثلة في الاستهداف المباشر بإطلاق الرصاص الحي على وفد دبلوماسي معتمد لدى دولة فلسطين”.

وتنظم الوزارة جولات ميدانية لدبلوماسيين أجانب، بهدف اطلاعهم على ما يجري في شمال الضفة الغربية.

وقال أحمد الديك، المستشار السياسي للوزارة والذي كان يقود الوفد خلال الزيارة “أطلقوا النار علينا بجنون”.

وأضاف “ندين هذا الفعل المجنون من قبل الجيش الإسرائيلي الذي أعطى انطباعا حيا للوفد الدبلوماسي عن الحياة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ونتمنى على أعضاء الوفد الدبلوماسي أن ينقلوا هذه الصورة وأن يتم التعبير عنها بمواقف واضحة”.

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق في 21 يناير/كانون الثاني عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة تستهدف فصائل مسلحة تنشط في مخيمات اللاجئين.

وفي جنين التي يعتبرها الجيش معقلا للفصائل المسلحة، أخلت القوات الإسرائيلية مخيم اللاجئين بالكامل من المقيمين فيه وسيطرت عليه.

وتقول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن العملية الإسرائيلية أدت الى نزوح 16 ألف شخص من جنين في الفترة الممتدة حتى 31 آذار/مارس.

ح ع/ها/كام