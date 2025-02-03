مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

طهران تدين تصريحات ماكرون المتعلقة باحتجاز فرنسيين في ايران

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دانت طهران الاثنين تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن احتجاز فرنسيَّين منذ ألف يوم وثالث لأكثر من عامين في إيران، معتبرة أنها “غير بناءة”.

وندّد الرئيس الفرنسي الجمعة بـ”الاحتجاز التعسّفي وغير اللائق” للفرنسيين الثلاثة، ووصفهم بـ”الرهائن”، وطالب بالإفراج عنهم.

وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي الاثنين ماكرون بسبب هذا التصريح، بالقول إن “القرارات التي اتخذها نظامنا (القضائي) كانت متوافقة مع القانون”. 

وأضاف في مؤتمر صحافي “نحن لا نعتقد أن مثل هذه التعليقات مفيدة أو بناءة (…) ولا تساهم في تهدئة العلاقات بين البلدين”. 

وتعتقل إيران سيسيل كولر (40 عاما) وشريكها جاك باري منذ أيار/مايو 2022. ووجّه القضاء الإيراني إليهما تهمة “التجسس”، وهو ما ينفيه أقاربهما بشدة. كما تحتجز أوليفييه غروندو منذ 2022.

وتصف باريس هؤلاء السجناء بأنّهم “رهائن دولة”. 

وتُتهم إيران التي تحتجز العديد من المواطنين الغربيين أو المزدوجي الجنسية، من جانب مؤيديهم ومنظمات غير حكومية، باستخدامهم كورقة مساومة في المفاوضات بينها وبين دول أخرى.

اب/ريم/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
55 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن

كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.

شارك في الحوار
39 إعجاب
23 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية