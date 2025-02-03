طهران تدين تصريحات ماكرون المتعلقة باحتجاز فرنسيين في ايران

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دانت طهران الاثنين تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن احتجاز فرنسيَّين منذ ألف يوم وثالث لأكثر من عامين في إيران، معتبرة أنها “غير بناءة”.

وندّد الرئيس الفرنسي الجمعة بـ”الاحتجاز التعسّفي وغير اللائق” للفرنسيين الثلاثة، ووصفهم بـ”الرهائن”، وطالب بالإفراج عنهم.

وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي الاثنين ماكرون بسبب هذا التصريح، بالقول إن “القرارات التي اتخذها نظامنا (القضائي) كانت متوافقة مع القانون”.

وأضاف في مؤتمر صحافي “نحن لا نعتقد أن مثل هذه التعليقات مفيدة أو بناءة (…) ولا تساهم في تهدئة العلاقات بين البلدين”.

وتعتقل إيران سيسيل كولر (40 عاما) وشريكها جاك باري منذ أيار/مايو 2022. ووجّه القضاء الإيراني إليهما تهمة “التجسس”، وهو ما ينفيه أقاربهما بشدة. كما تحتجز أوليفييه غروندو منذ 2022.

وتصف باريس هؤلاء السجناء بأنّهم “رهائن دولة”.

وتُتهم إيران التي تحتجز العديد من المواطنين الغربيين أو المزدوجي الجنسية، من جانب مؤيديهم ومنظمات غير حكومية، باستخدامهم كورقة مساومة في المفاوضات بينها وبين دول أخرى.

اب/ريم/الح