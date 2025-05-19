طهران تستدعي القائم بالأعمال البريطاني بعد توقيف لندن إيرانيين

afp_tickers

2دقائق

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة البريطانية في طهران للاحتجاج على توقيف مواطنين إيرانيين في المملكة المتحدة وتوجيه الاتهام لعدد منهم بالتجسس، بحسب ما أفاد الاعلام الرسمي الاثنين.

وأوردت وكالة “إرنا” إنه “على إثر التوقيف غير المبرر لعدد من المواطنين الإيرانيين في المملكة المتحدة… استُدعي القائم بالأعمال البريطاني في طهران الأحد الى وزارة الخارجية”، معتبرة أن التوقيفات جرت “بدوافع سياسية”.

ومثل ثلاثة إيرانيين أمام محكمة في لندن السبت بعدما وجهت إليهم تهمة التجسس لحساب الاستخبارات الإيرانية من آب/أغسطس 2024 إلى شباط/فبراير 2025، على ما أعلنت الشرطة البريطانية.

وأوقف الثلاثة في الثالث من أيار/مايو في ما وصفته شرطة العاصمة البريطانية بأنه “تحقيق معقد جدا”.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن الموقوفين كانوا من المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا الى المملكة المتحدة بين العامين 2016 و2022.

وأوقف إيراني رابع في إطار التحقيق بالقضية ذاتها، لكن أفرج عنه لاحقا.

وفي قضية منفصلة، أوقفت الشرطة في المملكة المتحدة خمسة إيرانيين آخرين في الثالث من أيار/مايو، بشبهة الاعداد لاعتداء “إرهابي”. وأفرج في وقت لاحق عن أربعة منهم، على رغم تأكيد الشرطة أن التحقيق “مستمر”.

وأطلق سراح الخامس بكفالة.

وأتى توقيف الإيرانيين وسط مخاوف متزايدة بشأن أنشطة طهران على أرض المملكة المتحدة. وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر عقب توجيه التهمة للثلاثة بالتجسس، إنه “يجب محاسبة إيران على أفعالها”.

وأضافت “يجب علينا أيضا تعزيز سلطاتنا لحماية أمننا القومي، لأننا لن نتسامح مع التهديدات المتزايدة من الدول على أراضينا”.

أب/كام/غد