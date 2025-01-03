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طهران تستدعي سفيرة إيطاليا احتجاجا على توقيف مواطن إيراني

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استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفيرة الإيطالية في طهران الجمعة للاحتجاج على توقيف إيطاليا مواطنا إيرانيا، ويأتي ذلك غداة اتخاذ روما إجراء دبلوماسيا مماثلا. 

وقالت الوزارة في بيان “نظرا للاحتجاز المطول للمواطن الإيراني محمد عابديني في إيطاليا، تم الجمعة استدعاء السيدة باولا أمادي، السفيرة الإيطالية في طهران”.

يشتبه القضاء الأميركي في قيام محمد عابديني بنقل تكنولوجيات حساسة، وأوقف في كانون الأول/ديسمبر في إيطاليا بناء على طلب واشنطن. وأوقف إيراني آخر هو مهدي محمد صادقي للأسباب نفسها في الولايات المتحدة.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن “اعتقال عابديني هو إجراء غير قانوني طلبته حكومة الولايات المتحدة، ويندرج في إطار النوايا (…) العدائية (…) لهذا البلد لاحتجاز مواطنين إيرانيين رهائن”.

وأشار البيان إلى أن توقيفه “لا يقوض العلاقات طويلة الأمد بين إيران وإيطاليا فحسب، بل ينتهك أيضا مبادئ (…) القانون الدولي”.

في 19 كانون الأول/ديسمبر، وبعد وقت قصير من توقيف المواطنَين الإيرانيين، أوقفت إيران الصحافية الإيطالية تشيتشيليا سالا في طهران، قائلة إنها “خرقت القوانين” خلال وجودها في البلد بتأشيرة صحافية.

واستدعى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الخميس السفير الإيراني وطالب بـ”الإفراج الفوري” عن الصحافية.

كما رفضت إيران الاتهامات الموجهة إلى مواطنيها وطالبت بإطلاق سراحهما فورا.

بدم/ح س/سام

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