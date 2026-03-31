طواقم طبية: الغارات الإسرائيلية تقتل 6 في قطاع غزة

القاهرة 31 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤولون في قطاع الصحة إن غارات إسرائيلية قتلت ما لا يقل عن ستة أشخاص في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، في أحدث موجة من العنف تلقي بظلالها على اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي تسنى التوصل إليه العام الماضي بوساطة أمريكية.

وقال مسعفون إن ثلاثة على الأقل قتلوا في غارة جوية شنتها إسرائيل في جباليا بشمال القطاع في وقت سابق من اليوم، فيما لقي اثنان آخران حتفهما في غارة جوية أخرى بخان يونس في الجنوب.

وذكر مسؤولون في قطاع الصحة أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء مجموعة من الفلسطينيين قرب حاجز للشرطة في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ثمانية آخرين.

ولم يصدر أي تعليق إسرائيلي على أي من هذه الحوادث.

وتتبادل إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في أكتوبر تشرين الأول. وقالت وزارة الصحة في غزة إن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل 700 شخص على الأقل منذ وقف إطلاق النار. وقالت إسرائيل إن مسلحين في غزة قتلوا أربعة جنود خلال الفترة نفسها.

وتخوض إسرائيل والولايات المتحدة حربا ضد إيران، وغزت قوات إسرائيلية جنوب لبنان في حملة جديدة ضد حزب الله المدعوم من إيران.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية على غزة ردا على هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى القطاع.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن الحملة الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني، معظمهم مدنيون، فضلا عن انتشار الجوع ونزوح معظم سكان القطاع، في الكثير من الحالات لمرات عديدة.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد نهى زكريا وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)