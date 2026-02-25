طوكيو تطالب بالإفراج سريعا عن ياباني محتجز في إيران

2دقائق

طوكيو 25 فبراير شباط (رويترز) – طالبت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء بالإفراج سريعا عن ياباني محتجز في إيران لمدة تزيد عن شهر، دون تقديم أي تفاصيل عن الأمر.

وقال ماساناو أوزاكي نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني للصحفيين إن السلطات احتجزت يابانيا في 20 يناير كانون الثاني، وإن السلطات على تواصل مع عائلته ومع السلطات الإيرانية. وامتنع المسؤول عن الكشف عن هوية المحتجز أو الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن الواقعة.

وأفادت إذاعة أوروبا الحرة في وقت سابق بأن السلطات الإيرانية اعتقلت شينوسوكي كاواشيما مدير مكتب طهران في هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) ونقلته إلى سجن في العاصمة.

وأحجمت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن تأكيد احتجاز أي من موظفيها.

وقال متحدث باسم الهيئة “في هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، نضع سلامة موظفينا دائما على رأس أولوياتنا. ليس لدينا ما نجيب عنه في هذه المرحلة”.

ويعرف الموقع الإلكتروني للهيئة كاواشيما بأنه مراسل للشؤون الدولية وشغل منصب رئيس مكتب الهيئة في جاكرتا بإندونيسيا منذ 2017.

ويشير حساب على موقع لينكدإن يحمل اسمه إلى أنه انضم إلى الهيئة في 2005.

(إعداد رحاب علاء وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)