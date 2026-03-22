طوكيو تعلن الإفراج عن أحد اليابانيين الإثنين المسجونين في إيران

afp_tickers

2دقائق

أطلقت إيران أحد السجينين اليابانيين الإثنين من سجونها، على ما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية الأحد.

وأفرج عن السجين الذي لم يُكشف عن هويّته الأربعاء وهو في طريق العودة إلى بلده، وفق ما قال الوزير توشيميتسو موتيجي في حلقة حوارية على قناة “فوجي تي في”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبحسب وسائل إعلام يابانية، كان السجين المفرج عنه معتقلا في إيران منذ حزيران/يونيو.

وأطلق سراحه لأن السلطات الإيرانية اعتبرت أنه قضى محكوميته، على ما نقلت وكالة “جيجي برس” عن مصادر دبلوماسية يابانية فضّلت عدم الكشف عن هويّاتها.

وقال موتيجي إنه مارس “ضغوطات قويّة” على نظيره الإيراني عباس عراقجي لإطلاق سراح السجينين. وأكّد أن يابانيا آخر لا يزال قيد الاعتقال، من دون تحديد هويّته.

وبحسب وسائل إعلام يابانية، أوقفت السلطات الإيرانية في كانون الثاني/يناير رئيس مكتب طهران في المجموعة الإعلامية “ان اتش كاي” وأرسلته إلى سجن يقبع فيه معتقلون سياسيون. وكان ناطق باسم الحكومة اليابانية قد قال إن مواطنا اعتقل في 20 كانون الثاني/يناير، رافضا تقديم تفاصيل إضافية.

ورفض موتيجي الأحد تحديد إن كان الشخص المعتقل مدير “ان اتش كاي” أو لا.

وصرّح موتيجي خلال الحلقة التلفزيونية “في ما يخصّ الشخص الآخر، نبقى على تواصل مع عائلته ونعمل كي يفرج عنه في أقرب وقت”.

هيه/م ن/لين