The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

طوكيو تعلن الإفراج عن أحد اليابانيين الإثنين المسجونين في إيران

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أطلقت إيران أحد السجينين اليابانيين الإثنين من سجونها، على ما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية الأحد.

وأفرج عن السجين الذي لم يُكشف عن هويّته الأربعاء وهو في طريق العودة إلى بلده، وفق ما قال الوزير توشيميتسو موتيجي في حلقة حوارية على قناة “فوجي تي في”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبحسب وسائل إعلام يابانية، كان السجين المفرج عنه معتقلا في إيران منذ حزيران/يونيو.

وأطلق سراحه لأن السلطات الإيرانية اعتبرت أنه قضى محكوميته، على ما نقلت وكالة “جيجي برس” عن مصادر دبلوماسية يابانية فضّلت عدم الكشف عن هويّاتها.

وقال موتيجي إنه مارس “ضغوطات قويّة” على نظيره الإيراني عباس عراقجي لإطلاق سراح السجينين. وأكّد أن يابانيا آخر لا يزال قيد الاعتقال، من دون تحديد هويّته.

وبحسب وسائل إعلام يابانية، أوقفت السلطات الإيرانية في كانون الثاني/يناير رئيس مكتب طهران في المجموعة الإعلامية “ان اتش كاي” وأرسلته إلى سجن يقبع فيه معتقلون سياسيون. وكان ناطق باسم الحكومة اليابانية قد قال إن مواطنا اعتقل في 20 كانون الثاني/يناير، رافضا تقديم تفاصيل إضافية.

ورفض موتيجي الأحد تحديد إن كان الشخص المعتقل مدير “ان اتش كاي” أو لا.

وصرّح موتيجي خلال الحلقة التلفزيونية “في ما يخصّ الشخص الآخر، نبقى على تواصل مع عائلته ونعمل كي يفرج عنه في أقرب وقت”.

هيه/م ن/لين

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

