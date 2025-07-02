طيران الإمارات تعزز حضورها في الصين بإطلاق رحلات إلى شينزن

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أعلنت طيران الإمارات إطلاق رحلة يومية جديدة إلى مدينة شينزن، لتُصبح البوابة الرابعة للناقلة في برّ الصين الرئيسي، مما يعزز استراتيجيتها للنمو في منطقة شرق آسيا، وفق بيان للشركة الأربعاء.

ووصلت رحلة “إي كي 32” إلى مطار شينزن باوآن الدولي في الأول من تموز/يوليو، ولقيت استقبالا رسميا. وحصل المسافرون على متن الرحلة الافتتاحية على هدايا وتذكارات.

وتُسيّر طيران الإمارات 42 رحلة أسبوعيا إلى أربع مدن رئيسية في البرّ الصيني الرئيسي هي بكين، شنغهاي، غوانزو، وشينزن، لتوفر للمسافرين والشركات خيارات سفر وربط جوي أكثر تنوعاً ومرونة من وإلى الصين.

م ل/كام