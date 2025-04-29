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طيران الإمارات وفلاي دبي تسجلان 5 ملايين مسافر عبر شبكتهما المشتركة خلال 2024

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نقلت طيران الإمارات وفلاي دبي 5 ملايين مسافر عبر شبكتهما المشتركة خلال العام الماضي، ما يعكس نمواً لافتاً بنسبة 36 بالمئة في أعداد المسافرين المشتركين مقارنة بالعام الذي سبقه، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ونقلت الوكالة الرسمية مساء الإثنين عن بيان صحافي أنّ “هذا الإنجاز يمثل محطة جديدة ضمن مسيرة تمتد لأكثر من سبع سنوات من التنسيق والرؤية المشتركة لتسهيل السفر وتعزيز ربط دبي بالعالم”.

ومنذ انطلاق الشراكة عام 2017، استفاد أكثر من 22 مليون مسافر من الشبكة المشتركة للناقلتين التي قدمت جدول رحلات متكاملا وبرنامج ولاء موحد، على ما أفادت الوكالة.

وأضافت أنّ الشبكة المشتركة بدأت بـ 29 وجهة فقط في عام 2017، واليوم تضم أكثر من 240 وجهة في أكثر من 100 دولة.

وبات بإمكان عملاء طيران الإمارات الوصول إلى أكثر من 132 وجهة تؤمنها فلاي دبي، فيما يستطيع مسافرو فلاي دبي استكشاف أكثر من 142 وجهة ضمن شبكة طيران الإمارات، حسب ما أفادت الوكالة.

هت

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

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