عاهل السعودية يرأس اجتماع مجلس الوزراء بعد أيام من مغادرة المستشفى

دبي 20 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكر التلفزيون السعودي أن الملك سلمان ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أيام من مغادرته المستشفى بعد خضوعه لفحوص طبية.

وتوجه الملك سلمان إلى أحد مستشفيات الرياض يوم الجمعة لتُجرى له فحوص طبية قبل أن يغادر في اليوم نفسه. والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم وحليف رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ونشر التلفزيون السعودي مقطعا مصورا بتاريخ 20 يناير كانون الثاني يظهر فيه الملك وهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء ويقرأ ملفات مع وزرائه. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة المقطع على نحو مستقل.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الملك سلمان رحب خلال الاجتماع بتأسيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس السلام الذي يهدف إلى إنهاء الصراع في غزة، لكنه قد يتوسع لحل الصراعات في أنحاء العالم.

وكان الملك السعودي (90 عاما) تلقى علاجا من التهاب رئوي في 2024.

(تغطية صحفية أحمد الإمام ونيرة عبد الله وتالا رمضان – إعداد مروة غريب ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)