عباس والشرع يلتقيان في القاهرة على هامش القمة العربية غير العادية

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القاهرة (رويترز) – قالت الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس التقى يوم الثلاثاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع في القاهرة على هامش القمة العربية غير العادية التي تستضيفها مصر.

وذكرت الرئاسة في بيان أن اللقاء “بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية” لا سيما تثبيت وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الأساسية لسكان غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وأضافت أن عباس “أعرب عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين” مؤكدا حرصه على تطويرها والارتقاء بها.

وتهدف القمة العربية إلى اعتماد خطة مصرية عربية لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها.