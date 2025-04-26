عباس يعين حسين الشيخ نائبا له في رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية

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اختار الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت القيادي في حركة فتح حسين الشيخ نائبا له في قيادة منظمة التحرير، في ما يرى فيه البعض استجابة لضغوط دولية لإجراء إصلاحات والتمهيد لخلافته.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف لوكالة فرانس برس إن عباس رشّح خلال اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، “حسين الشيخ نائبا له وصادقت اللجنة التنفيذية على ذلك”.

ومن شأن هذا التعيين أن يمهّد الطريق للشيخ لخلافة عباس.

ويقول عارف جفال، مدير مركز المرصد للرقابة على الانتخابات، لوكالة فرانس برس “يمكن أن تكون هذه الخطوة بالفعل تمهيدا لخلافة عباس”، مشيرا الى أنها “أتت نتيجة ضغوط خارجية، لأن للأسف التغيير عندا يجري دائما بضغوط خارجية”.

ويضيف “للأسف الشديد، الضغوط الداخلية من أجل الإصلاح والتغيير معدومة”.

وكان الرئيس الفلسطيني تعهّد في جتماع القمة العربية الطارىء الذي عقد في القاهرة في الرابع من آذار/مارس ب”إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية، وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة”.

وأجرى عباس منذ ذلك الوقت تغييرات إدارية أبرزها داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وتبنّى القادة العرب خلال قمتهم خطة لإعادة إعمار غزة تلحظ عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع. ودعوا إلى توحيد الصف الفلسطيني تحت مظلة “منظمة التحرير الفلسطينية” التي تضمّ ممثلين عن كل الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي اللتين تخوضان منذ 18 شهرا حربا مدمّرة مع إسرائيل في قطاع غزة.

ورحّبت السعودية بتعيين الشيخ. وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بما في ذلك استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، وتعيين السيد حسين الشيخ في هذا المنصب”.

وتمنت للشيخ “التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة”.

– عشر سنوات في السجن –

ودعت أكثر من جهة عربية ودولية خلال الفترة الأخيرة الى إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية التي تعاني من جمود في الحركة السياسية الديموقراطية، تمهيدا لتسليمها إدارة غزة بعد الحرب.

ويرأس عباس منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر ممثلا شرعيا للفلسطينيين في كل أنحاء العالم. وهو أيضا رئيس دولة فلسطين التي أعلنت دول عدة اعترافها بها، ولكن لا وجود قانونيا لها بعد. كما يرأس السلطة الفلسطينية التي تتولى، بموجب اتفاقات أوسلو، إدارة الأراضي الفلسطينية.

ويرى مسؤولون فلسطينيون ومحللون أن تعيين الشيخ يمهّد له الطريق لخلافة عباس في قيادة منظمة التحرير، وليكون مرشحا قويا لرئاسة السلطة الفلسطينية في حال إجراء انتخابات.

ويقول مدير المركز الفلسطيني للإعلام والأبحاث والدراسات هاني المصري إن هذا الإجراء “ليس إصلاحيا، إنما استجابة لضغوط خارجية، ومع ذلك لا يلبي المطلوب خارجيا. فالمطلوب نائب رئيس للسلطة تنقل له صلاحيات السلطة في حياة الرئيس”.

وكان المجلس المركزي الفلسطيني المؤلّف من 188 عضوا والذي له ثقله في الحياة السياسية الفلسطينية، صوّت الخميس على استحداث منصب نائب الرئيس.

وأمضى الشيخ أكثر من عشر سنوات في السجون الإسرائيلية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات.

وصرّح مرارا خلال الفترة الماضية بأن أولوية العمل الفلسطيني “يجب أن تتركّز على إنهاء الحرب في غزة وفرض السيطرة والولاية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية على قطاع غزة والضفة الغربية”.

ويبلغ الشيخ المقرّب من عباس، 64 عاما، وهو من مواليد مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة لعائلة لاجئة من دير طريف.

برز خلال رئاسته الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية برتبة وزير، المكلّفة تنظيم العلاقة مع الجانب الإسرائيلي في الشؤون الحياتية اليومية للفلسطينيين.

يجيد الشيخ اللغة العبرية التي تعلّمها في السجن.

تمّ تكليفه في العام 2022 بأمانة سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكان مسؤول دائرة المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي عقب وفاة صائب عريقات في العام 2020.

وعيّن الرئيس الفلسطيني قبل مدّة الشيخ رئيسا للجنة السفارات الفلسطينية في الخارج.

ح ع/رض