عبدالله بن زايد يختتم زيارته إلى الولايات المتحدة

afp_tickers

1دقيقة

اختتم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان زيارة عمل إلى الولايات المتحدة، التقى خلالها كبار المسؤولين في البيت الأبيض وأعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

والتقى خلال زيارته وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وجرى بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها. واستعرض اللقاء التعاون الثنائي في القطاعات التنموية، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بحسب “وام”.

كذلك، اجتمع بالمبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وبحث اللقاء في علاقات التعاون والشراكة الإماراتية الأميركية، وما تشهده من نمو وتطور في مختلف المجالات.

وأشارت “وام” إلى أن المحادثات تطرقت أيضا إلى التطورات الإقليمية، وسبل إنهاء التوتر والتصعيد الذي تشهده المنطقة ويهدد أمنها واستقرارها.

م ل/