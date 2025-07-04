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عبدالله بن زايد يلتقي يائير لبيد

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التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد في أبوظبي، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين، كما ناقشا مجمل التطورات الإقليمية والمستجدات في الشرق الأوسط، وجهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بحسب “وام”.

وأكّد عبدالله بن زايد خلال اللقاء دعم الإمارات لجهود المجتمع الدولي الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وأضافت “وام” أنه شدّد على أهمية دعم الجهود المبذولة لتعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وتوفير آلية تتيح تدفق المساعدات للمدنيين على نحو أمن ومستدام وبدون عراقيل.

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