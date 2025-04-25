عراقجي في عُمان لإجراء محادثات بشأن الملف النووي مع الولايات المتحدة

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وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سلطنة عمان الجمعة لإجراء محادثات بشأن الملف النووي مع الولايات المتحدة، بعدما أفاد الطرفان عن إحراز تقدّم في الجولتين السابقتين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عبر منصة إكس إن “عراقجي والوفد المرافق له وصلوا إلى مسقط للمشاركة في الجولة الثالثة من المحادثات الإيرانية الأميركية”.

وكانت وكالة مهر الإيرانية للأنباء نشرت مقطع فيديو قصيرا يظهر وزير الخارجية وهو ينزل من طائرة حكومية إيرانية.

ويرأس عراقجي وفدا دبلوماسيا وفنيا متخصّصا لإجراء محادثات غير مباشرة، بحسب بقائي الذي أوضح أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيتوسط في المحادثات صباح السبت.

وأضاف المتحدث أن الوفد الإيراني “عازم على ضمان الحق المشروع والقانوني لأمتنا في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية مع اتخاذ خطوات معقولة لإثبات أن برنامجنا سلمي بالكامل”.

وأضاف أن “إنهاء العقوبات غير القانونية واللاإنسانية بشكل موضوعي وسريع هو أولوية نسعى إلى تحقيقها”.

وسيمثل ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة في المحادثات.

منذ 12 نيسان/أبريل، أجرت واشنطن وطهران جولتي مباحثات بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، أولاهما في مسقط والثانية في روما.

وستشمل الجولة الثالثة محادثات فنية على مستوى الخبراء بشأن البرنامج النووي الإيراني، ويقود مايكل أنتون الذي يعمل مسؤولا عن التخطيط السياسي في وزارة الخارجية، المحادثات الفنية من الجانب الأميركي.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأنّ نائبي وزير الخارجية كاظم غريب آبادي ومجيد تخت روانجي سيقودان المحادثات الفنية من الجانب الإيراني.

وقال بقائي الجمعة إنّ “التقدّم في المفاوضات يتطلّب إظهار حسن النية والجدية والواقعية من الجانب الآخر”.

كان عراقجي قال في مقابلة هذا الأسبوع إنّ إيران “ستدخل المفاوضات بشكل جدي السبت، وإذا دخل الطرف الآخر أيضا بشكل جدي، فهناك إمكان للتقدّم”.

وكتب ترامب رسالة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في آذار/مارس، حضّ فيها على إجراء محادثات، محذرا في الوقت نفسه من عمل عسكري محتمل إذا فشلت الدبلوماسية.

ر خ/ناش-ح س/ب ق