عراقجي يتوجه إلى عُمان لإجراء محادثات بشأن الملف النووي مع الولايات المتحدة

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يتوجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سلطنة عمان الجمعة لإجراء محادثات بشأن الملف النووي مع الولايات المتحدة، بعدما أفاد الطرفان عن إحراز تقدّم في الجولتين السابقتين.

ومن المقرّر أن يرأس عراقجي وفدا دبلوماسيا وفنيا متخصّصا لإجراء محادثات غير مباشرة مع الجانب الأميركي، وفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي.

وسيمثل ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب، الولايات المتحدة في المحادثات المقرّرة السبت.

ومنذ 12 نيسان/أبريل، أجرت واشنطن وطهران جولتي مباحثات بشأن الملف النووي للجمهورية الإسلامية، أولهما في مسقط والثانية في روما.

وستشمل الجولة الثالثة محادثات فنية على مستوى الخبراء بشأن البرنامج النووي الإيراني، ويقود مايكل أنتون الذي يعمل مسؤولا عن التخطيط السياسي في وزارة الخارجية، المحادثات الفنية من الجانب الأميركي.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأنّ نائبي وزير الخارجية كاظم غريب آبادي ومجيد تخت روانجي سيقودان المحادثات الفنية من الجانب الإيراني.

وقال بقائي الجمعة إنّ “التقدّم في المفاوضات يتطلّب إظهار حسن النية والجدية والواقعية من الجانب الآخر”.

وكان عراقجي قال في مقابلة هذا الأسبوع، إنّ إيران “ستدخل المفاوضات بشكل جدي السبت، وإذا دخل الآخر أيضا بشكل جدي، فهناك إمكان للتقدّم”.

وكتب ترامب رسالة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في آذار/مارس، حضّ فيها على إجراء محادثات، محذرا في الوقت ذاته من عمل عسكري محتمل إذا فشلت الدبلوماسية.

ر خ/ناش/الح