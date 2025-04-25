The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

عراقجي يتوجه إلى عُمان لإجراء محادثات بشأن الملف النووي مع الولايات المتحدة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

يتوجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سلطنة عمان الجمعة لإجراء محادثات بشأن الملف النووي مع الولايات المتحدة، بعدما أفاد الطرفان عن إحراز تقدّم في الجولتين السابقتين.

ومن المقرّر أن يرأس عراقجي وفدا دبلوماسيا وفنيا متخصّصا لإجراء محادثات غير مباشرة مع الجانب الأميركي، وفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي.

وسيمثل ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب، الولايات المتحدة في المحادثات المقرّرة السبت. 

ومنذ 12 نيسان/أبريل، أجرت واشنطن وطهران جولتي مباحثات بشأن الملف النووي للجمهورية الإسلامية، أولهما في مسقط والثانية في روما. 

وستشمل الجولة الثالثة محادثات فنية على مستوى الخبراء بشأن البرنامج النووي الإيراني، ويقود مايكل أنتون الذي يعمل مسؤولا عن التخطيط السياسي في وزارة الخارجية، المحادثات الفنية من الجانب الأميركي.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأنّ نائبي وزير الخارجية كاظم غريب آبادي ومجيد تخت روانجي سيقودان المحادثات الفنية من الجانب الإيراني.

وقال بقائي الجمعة إنّ “التقدّم في المفاوضات يتطلّب إظهار حسن النية والجدية والواقعية من الجانب الآخر”. 

وكان عراقجي قال في مقابلة هذا الأسبوع، إنّ إيران “ستدخل المفاوضات بشكل جدي السبت، وإذا دخل الآخر أيضا بشكل جدي، فهناك إمكان للتقدّم”.

وكتب ترامب رسالة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في آذار/مارس، حضّ فيها على إجراء محادثات، محذرا في الوقت ذاته من عمل عسكري محتمل إذا فشلت الدبلوماسية.

ر خ/ناش/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
52 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية