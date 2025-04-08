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عرض ماسة زرقاء نادرة قيمتها 20 مليون دولار في أبوظبي

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عُرضت في العاصمة الإماراتية أبوظبي الثلاثاء، واحدة من أهم الماسات الزرقاء النادرة التي تُقدر قيمتها بـ20 مليون دولار قبيل مزاد مرتقب عليها في جنيف في أيار/مايو المقبل.

وأعلن منظمو المزاد أن ماسة “الزرقاء المتوسطية” التي تزن نحو 10 قيراط، وستُطرح للبيع في جنيف في 13 أيار/مايو المقبل، تُعدّ تحفة فنية ضمن مجموعة تُقدر قيمتها بمئة مليون دولار.

وأوضحت دار سوذبي للمزادات في بيان أن المجموعة تضم “أكبر ماسة لا تشوبها شائبة في العالم، وأكبر ماسة وردية برتقالية زاهية تم تصنيفها على الإطلاق(…) وثاني أكبر ماسة حمراء معروفة، إضافة إلى ماسات عدة يزيد وزنها على 100 قيراط”.

وعُرضت الأحجار الكريمة إلى جانب مجوهرات فاخرة، بما فيها قلادة مرصعة بالماس الأبيض تتدلى منها قلادة من الماس البني على شكل إجاص تزن 100.26 قيراط.

وستُعرض الماسة الزرقاء في تايبيه وهونغ كونغ ونيويورك، قبل عرضها وبيعها في جنيف الشهر المقبل.

وقال رئيس قسم المجوهرات لسوذبي في أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط كويغ برونينغ إن “الماسات الزرقاء تتتربع على قمة هرم الندرة”.

وأضاف “برأيي، فإن الخليج هو جوهر سوق السلع الفاخرة”.

ولطالما كان الخليج الغني بالموارد والذي يعد بيئة تجارية معفاة من الضرائب على الدخل، بما في ذلك دبي، عامل جذب للأفراد ذوي الثروات الكبيرة.

مخ/اية/ع ش/ب ق

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

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