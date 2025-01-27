عشرات الآلاف عادوا إلى شمال غزة بعد تسوية أنقذت وقف إطلاق النار

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سار عشرات آلاف النازحين في طريق العودة الإثنين إلى شمال غزة بعد تسوية تمّ التوصّل إليها في اللحظة الأخيرة بين إسرائيل وحماس.

وتتيح هذه التسوية الحفاظ على وقف إطلاق النار الهشّ بين الحركة الإسلامية والدولة العبرية في القطاع المدمّر إثر 15 شهرا من القصف الكثيف الذي تسبّب بنزوح كلّ سكانه تقريبا.

وأظهرت لقطات لوكالة فرانس برس جموعا غفيرة، من رجال ونساء وأطفال، تتدّفق بلا انقطاع مشيا على الأقدام، حاملين حقائب أو جارين عربات، إلى الطريق الساحلي باتّجاه شمال القطاع.

وينبغي على المركبات المصطفة في طوابير انتظار طويلة عبور مسلك آخر في شرق القطاع.

وأفاد مسؤول أمني في حماس بأن “أكثر من مئتي ألف نازح وصلوا إلى مدينة غزة وشمال القطاع في أول ساعتين”,

ومنذ نهاية الأسبوع، بدأت أعداد كبيرة من النازحين تستعدّ للعودة إلى الشمال لكنها واجهت رفضا من السلطات الإسرائيلية التي منعتها من عبور حاجز نتساريم الذي يقسم القطاع إلى قسمين جنوب مدينة غزة.

– “انتصار لشعبنا” –

وبرّرت إسرائيل التي تتّهم حماس بـ”خرق” اتفاق الهدنة القرار بعدم إطلاق سراح الرهينة أربيل يهود وعدم تقديم حماس قائمة بالرهائن الـ87 المتبقين مع تحديد الأحياء منهم والأموات.

ومساء الأحد، كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن التوصّل إلى تسوية تقضي بالإفراج عن ثلاث رهائن يوم الخميس، فضلا عن ثلاث آخرين يوم السبت في مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، وفق ما هو منصوص عليه في الاتفاق.

وسلّمت حماس قائمة بأسماء 26 رهينة للوسطاء الذين سلموها بدورهم لإسرائيل، وهو العدد المتبقي من قائمة المرحلة الأولى لتبادل المعتقلين والرهائن.

وصرّح إبراهيم أبو حصيرة وسط الحشود “إنه شعور رائع أن تعود إلى ديارك مع عائلتك وأحبائك وتتفقد منزلك، إذا كان لا يزال هناك منزل”.

وقالت انتصار السعيدي “نحن سعداء لكننا نشعر بالحزن في الوقت نفسه لأننا فقدنا الكثير من أحبائنا. وابني شهيد”.

أما لميس العوضي (22 عاما)، فوصفت عودتها إلى منزلها المدمر في حي الرمال غرب مدينة غزة بقولها إنه “أجمل يوم في حياتي. أشعر بالفخر والسعادة والنصر. روحي وحياتي عادتا إلي”.

وكانت العوضي قد نزحت مع والديها وأشقائها الخمسة إلى رفح ثمّ خان يونس ثمّ مخيّم النصيرات في وسط القطاع، لكنها انتظرت منذ الفجر في منطقة وادي غزة القريبة من مفترق نتساريم لتكون أول العائدين إلى مدينتها.

ورأت حركة حماس في بيان أن عودة النازحين شكّلت “انتصارا لشعبنا، وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير”، فيما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أنها “ردّ على كلّ الحالمين بتهجير شعبنا”.

وأكّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من جهته في منشور عبر منصة “إكس” أن اتفاقية وقف إطلاق النار ستطبّق “بشكل صارم”، محذّرا أن “كلّ من يخرق القواعد أو يهدّد قوّات الجيش الإسرائيلي سيدفع ثمنا باهظا”.

– استنكار عربي لتصريحات ترامب –

والأحد، شجبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كما السلطة الفلسطينية مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل فلسطينيي غزة إلى الأردن ومصر في سياق ما اعتبره إعادة ترتيب لمنطقة “هدمت بالكامل”.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات السبت من الطائرة الرئاسية “اير فورس وان”، قائلا “أفضّل التواصل مع عدد من الدول العربية وبناء مساكن في مكان مختلف حيث قد يكون بإمكانهم العيش بسلام”، مشيرا إلى أن نقل سكان غزة قد يكون “موقتا أو طويل الأجل”.

نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون شخص، مرّات عدة أحيانا، جراء الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتوعّد عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم الأحد بـ”إفشال” فكرة ترامب. وقال “شعبنا، كما أفشل على مدار عقود كلّ خطط التهجير والوطن البديل، سيُفشِل كذلك مثل هذه المشاريع”.

ودانت حركة الجهاد الإسلامي مقترح ترامب واعتبرت أنه يشجع على ارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بإجبار شعبنا على الرحيل عن أرضه”. وعبّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من جهته عن “الإدانة” و”الرفض الشديد” لأي مشروع يهدف إلى “تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة”.

وأثارت تصريحات ترامب رفضا عربيا واسعا.

وأكّد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بدوره رفض بلاده مقترح الرئيس الأميركي، مشدّدا على تمسك الأردن الذي يستقبل 2,3 مليون لاجئ فلسطيني بحلّ الدولتين “سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة”.

وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مع سيغريد كاغ، كبيرة منسّقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، إن “حلّ القضية الفلسطينية هو في فلسطين وإن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين … ثوابتنا في المملكة واضحة ولن تتغير وهو تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ورفض التهجير”.

ورفضت مصر بدورها الأحد أي تهجير قسري لفلسطينيين، وشدّدت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها على “استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسّكه بحقوقه المشروعة”. كما حذّرت جامعة الدول العربية الأحد من “محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه”، قائلة في بيان “لا يمكن أن يُسمّى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسرا سوى بأنه تطهير عرقي”.

ولم يعلّق نتانياهو بعد على الاقتراح الأميركي، فيما رأى وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل شموتريتش الأحد أن ما قاله ترامب “فكرة رائعة”، معتبرا أن الفلسطينيين “سيكون بإمكانهم بناء حياة جديدة وجيدة في أماكن أخرى”.

– 1900 أسير فلسطيني –

وبموجب الاتفاق، تمّ السبت الإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن، هن المجندات دانييل جلبوع وكارينا أرئيف وليري ألباغ ونعمة ليفي. في المقابل، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 200 معتقل فلسطيني، بعد أسبوع على بدء تطبيق الاتفاق الذي تمّ برعاية أميركية وقطرية ومصرية.

وشملت الدفعة الأولى في 19 كانون الثاني/يناير ثلاث إسرائيليات مقابل نحو تسعين معتقلا فلسطينيا. وينص الاتفاق المؤلف من ثلاث مراحل على وقف الأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة. وتمتد المرحلة الأولى ستة أسابيع وتشمل الإفراج عن 33 رهينة من غزة في مقابل نحو 1900 معتقل فلسطيني.

كما ينصّ على أن يتمّ خلال المرحلة الأولى التفاوض حول المرحلة الثانية.

تسبّب هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 بمقتل 1210 أشخاص، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. وخُطف خلال هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل 251 شخصا، ما زال 87 بين أيدي حماس، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي وفاة 34 منهم.

وقُتل في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ما لا يقل عن 47283 شخصا معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

بور-كاب/م ن/ص ك