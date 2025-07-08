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عقد نفطي بقيمة 1.35 مليار يورو بين سوناطراك الجزائرية وإيني الإيطالية

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وقّعت شركة النفط الجزائرية العامة “سوناطراك” ومجموعة النفط الإيطالية “إيني” الإثنين في الجزائر العاصمة عقدا  بقيمة 1.35 مليار دولار لتقاسم إنتاج المحروقات في موقع في جنوب شرق الجزائر.

والعقد الذي يمتدّ لـ30 عاما يشمل استكشاف واستغلال المحروقات في منطقة زمول الكبار، الواقعة في حوض بركين، على بُعد 300 كيلومتر شرق حاسي مسعود، بحسب ما أعلنت سوناطراك في بيان.

والاتفاق القابل للتمديد لعشر سنوات إضافية، يشمل فترة استكشاف وبحث مدّتها سبع سنوات.

ويبلغ إجمالي الاستثمارات المخطط لها للاستكشاف والاستغلال في هذه المنطقة حوالي 1.35 مليار دولار، منها 110 ملايين دولار للبحث والاستكشاف. 

ويهدف العقد، وفقا للبيان، إلى استخراج “415 مليون برميل مكافئ نفطي، منها 9.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال كامل الفترة التعاقدية”.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك، رشيد حشيشي، قوله إنّ هذه الاتفاقية تُمثّل “خطوة نوعية تسمح باستغلال أحدث الحلول الرقمية والتكنولوجيا المبتكرة في مجالات الاستكشاف والانتاج، فضلا عن تحسين مردودية الآبار واسترجاع الاحتياطات.”

كما نقلت الوكالة عن كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الذي استقبله كذلك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، قوله إنّ هذا العقد يمثّل “خطوة جديدة” في “التعاون الاستراتيجي” بين المجموعتين العملاقتين في مجال الطاقة.

وتنشط إيني في الجزائر منذ 1981 وهي تدير مع سوناطراك خط أنابيب الغاز ترانسميد الذي يربط الجزائر بإيطاليا عبر تونس.

والجزائر هي أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي في إفريقيا وسابع أكبر مُصدّر للغاز في العالم.

وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت إيطاليا تستورد 95% من احتياجاتها الاستهلاكية من الغاز، وكانت روسيا تزوّدها بحوالي 40% من هذه الواردات.

ولتقليل هذا الاعتماد، تتّجه روما بشكل متزايد نحو الجزائر التي كانت تاريخيا ثاني أكبر مورّد لها بالغاز.

وفي تموز/يوليو 2022، وقّعت الجزائر وروما عددا من العقود لضمان تزويد إيطاليا بمزيد من المحروقات.

ومن بين هذه الاتفاقيات، عقدٌ ضخمٌ لتقاسم إنتاج النفط والغاز بقيمة 4 مليارات دولار بين الجزائر وشركات طاقة بينها إيني.

اب/بم

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