علي لاريجاني الحاضر أبدا في سياسات إيران ومنظومة الحكم

حين يلتقي المفاوضون الأميركيون والإيرانيون مجددا في جنيف الخميس، سيكون طيف علي لاريجاني الحاضر الأبرز في الكواليس، فأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، الوجه الثابت في السياسة الإيرانية، عاد ليؤدي دورا محوريا متشعبا في الداخل والخارج، بعد إبعاده منذ زمن غير بعيد.

يتقن لاريجاني المرتكز الى مسيرة في الأمن والتشريع والإعلام، فنّ إمساك العصا من المنتصف، بين البراغماتية المبتغاة من رجل الدولة، والولاء العقائدي للجمهورية الإسلامية.

ووفق مراقبين، يحظى لاريجاني، وهو في أواخر العقد السادس، ويعرف بنظارتيه ولحيته ونبرته الهادئة، بثقة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي عيّنه أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي في مرحلة مفصلية من تاريخ الجمهورية الإٍسلامية، بعد أسابيع من انتهاء الحرب مع إسرائيل في حزيران/يونيو 2025.

أعاده ذلك الى المنصب الذي شغله قبل عقدين، وتولى خلاله تنسيق استراتيجيات الدفاع والإشراف على السياسة النووية.

ورغم أن أمين المجلس يعد محوريا في أعلى هيئة تمزج بين السياسة والأمن، الا أن دوره تجاوز حدود المنصب.

ويقول مدير مشروع إيران في “مجموعة الأزمات الدولية” علي واعظ، إن لاريجاني “يؤدي حاليا دورا أكبر مقارنة بغالبية أسلافه”.

ويضيف “إن لاريجاني من صلب منظومة الحكم، ولاعب ماكر، ملمّ بكيفية عمل المنظومة وبتوجّهات المرشد الأعلى”.

يُنظر إليه على أنه يمسك بالخيوط الأساسية في عملية التفاوض مع الولايات المتحدة، والتي يقود الوفد الإيراني فيها وزير الخارجية عباس عراقجي.

وكثّف لاريجاني من زيارته الخارجية في الأشهر الأخيرة، اذ كلّفته القيادة لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في كانون الثاني/يناير.

وبعد استئناف المباحثات مع واشنطن في مطلع شباط/فبراير، وتزامنا مع تعزيز الولايات المتحدة حشودها العسكرية في المنطقة وتهديدها طهران، زار مسقط التي تتولى دور الوساطة، حيث التقى السلطان هيثم بن طارق، وقطر حيث التقى الأمير تميم بن حمد.

– الولادة في النجف –

وُلد لاريجاني في النجف بجنوب العراق في العام 1957، وهو نجل المرجع الشيعي آية الله ميرزا هاشمي آملي الذي كان مقربا من مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام روح الله الخميني.

تؤدي عائلته منذ عقود دورا مؤثرا في مؤسسات الحكم. ويتولى شقيقه صادق آملي لاريجاني، رئاسة تشخيص مصلحة النظام، بعدما ترأس السلطة القضائية.

طالت اتهامات بالفساد بعضا من أقاربه، وقد نفوا ذلك جميعا.

ولاريجاني حائز دكتوراه في الفلسفة الغربية من جامعة طهران.

كان من الرعيل الأول في الحرس الثوري وأدى دورا قياديا خلال سنوات الحرب مع العراق (1980-1988). عُيّن رئيسا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مدى عقد من الزمن اعتبارا من العام 1994، ثم شغل منصب رئيس مجلس الشورى من العام 2008 وحتى العام 2020.

في 1996، عُيّن ممثلا لخامنئي في مجلس الأمن القومي ولاحقا أمينا له، وقاد المفاوضات في ملف النووي خلال محادثات مع قوى دولية بين 2005 و2007.

خسر الانتخابات الرئاسية للعام 2005 أمام محمود أحمدي نجاد، وفرّق بينهما خلاف بشأن الدبلوماسية النووية، ما أبعده عمليا من أمانة المجلس.

حاول خوض غمار السباق الرئاسي مجددا في العامين 2021 و2024، لكنه قوبل في المرتين بإقصاء من قبل مجلس صيانة الدستور الذي تعود له صلاحية المصادقة على القائمة النهائية للمرشحين.

ويرى مراقبون أن إعادته إلى أمانة مجلس الأمن القومي، خصوصا بعد الحرب مع إسرائيل التي تدخلت فيها واشنطن، كانت مؤشرا إلى تحوّل نحو نهج براغماتي في إدارة الملف الأمني، بما يعكس شخصيته وقدرته على الجمع بين الالتزام العقائدي والبراغماتية.

وكان لاريجاني من مؤيدي الاتفاق بشأن الملف النووي الذي أبرم في العام 2015 مع القوى الكبرى، وانهار بعد ثلاث سنوات إثر انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منه بشكل أحادي.

في آذار/مارس 2025، وقبيل محادثات نووية بين طهران وواشنطن نسفتها الحرب الإسرائيلية، حذّر لاريجاني من أن الضغوط الخارجية المستمرة قد تبدّل موقف إيران حيال القدرات النووية.

وقال “إذا عمدت الولايات المتحدة أو إسرائيل إلى قصف إيران بحجة برنامجها النووي، فإن إيران ستضطر إلى التحرك نحو إنتاج القنبلة الذرية. الناس سوف يضغطون علينا للتحرك نحو صنع القنبلة الذرية”، وفق ما نقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “إرنا”.

وبعد الحرب، اعتبر لاريجاني أن المخاوف الغربية من البرنامج النووي “ذريعة” لمواجهة أوسع نطاقا، معتبرا أن المطالب اللاحقة بشأن برنامج إيران الصاروخي ونفوذها الإقليمي، تعكس تغيّرا في المطالب السياسية.

وهو شدّد مرارا على أن المفاوضات مع واشنطن يجب أن تبقى محصورة بالملف النووي، ودافع عن تخصيب اليورانيوم باعتباره حقا سياديا لإيران.

وفي إشارة إلى المحادثات مع الولايات المتحدة، قال في مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة مؤخرا إن طهران تريد “حلا سريعا” لهذه المسألة.

– عقوبات أميركية –

ورأى إن نشوب حرب بين إيران والولايات المتحدة غير مرجّح، لأن واشنطن ستدرك أنها لن تجني مكاسب كبيرة وأن خسائرها ستكون جسيمة.

ولاريجاني هو أحد المسؤولين الإيرانيين الذين فرضت عليهم واشنطن عقوبات في كانون الثاني/يناير بسبب ما وصفته بأنه “قمع عنيف للشعب الإيراني”، عقب احتجاجات واسعة النطاق اندلعت على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأقرّ لاريجاني بأن الضغوط الاقتصادية “أدت إلى الاحتجاجات”، لكنه حمّل مسؤولية أعمال العنف التي تلتها إلى تدخلات خارجية أميركية وإسرائيلية.

وفي ظل دوره المتنامي، يرى واعظ أن الحسابات السياسية للاريجاني ترسم خطوطها طموحاته البعيدة المدى.

ويقول “إنه رجل طموح، يطمح إلى منصب أعلى، ولاريجاني بالتأكيد يريد أن يصبح رئيسا”، لافتا إلى وجود دافعين لديه “الأول هو الحفاظ على النظام، والثاني هو ألا يحرق أوراقه”.

