عمالقة التكنولوجيا تحصد ثمار استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي

afp_tickers

7دقائق

تمكنت الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا، أي “غوغل” و”ميتا” (“فيسبوك” و”إنستغرام”) و”مايكروسوفت” و”آبل” و”أمازون”، من أن تحقق أرباحا فاقت التوقعات في الربع الثاني رغم إنفاقها الضخم على الذكاء الاصطناعي وحال عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالتعريفات الجمركية.

وكتب المحلل في “ويدبوش سيكيوريتيز” دان آيفز الخميس “ثمة لحظات ستبقى محفورة في تاريخ الأسواق المالية لمدة طويلة… وكان مساء أمس بلا شك أحدها، مع النتائج المذهلة التي أعلنتها +مايكروسوفت+ و+ميتا+”.

وتجاوزت القيمة السوقية لـ”مايكروسوفت” الخميس للمرة الأولى عتبة الأربعة آلاف مليار دولار، وباتت ثاني شركة تتجاوز هذه العتبة الرمزية بعد “نفيديا” الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي.

وجاء ذلك غداة إعلان “مايكروسوفت” الأربعاء أن صافي دخلها بلغ 27,2 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو، بزيادة قدرها 24 في المئة على أساس سنوي، فيما بلغت الإيرادات 76,4 مليار دولار، بزيادة قدرها 18 في المئة على أساس سنوي.

وتجاوزت إيرادات أعمالها السحابية (الحوسبة مِن بُعد وخدمات الذكاء الاصطناعي للشركات) مئة مليار دولار للسنة المالية، أي أكثر من إجمالي إيرادات “مايكروسوفت” قبل عشر سنوات.

كذلك فاجأت “ميتا” وول ستريت الأربعاء بصافي أرباحها الذي بلغ 18,34 مليار دولار، أي بزيادة 36 في المئة، في حين بلغت إيراداتها 47,5 مليار دولار في الربع الثاني من السنة الحالية، بزيادة قدرها 22 في المئة على أساس سنوي.

وعزا الرئيس التنفيذي للمجموعة مارك زاكربرغ أداءها إلى دمج الذكاء الاصطناعي في أدواتها الإعلانية.

وأشار خلال مؤتمر المحللين إلى قدرة الذكاء الاصطناعي مثلا على اقتراح مواضع الإعلانات للمعلنين، مما يُحسّن معدلات تحويل الإعلانات (أي عدد الزوار الذين أكملوا إجراءً فعليا على أساسها)، وقدرته كذلك على اقتراح المحتوى للمستخدمين، مما يعزّز الوقت الذي يمضونه على منصات التواصل الاجتماع.

وبالتالي، حققت “ميتا” التي تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث القدرة على جذب الإعلانات الرقمية هوامش ربح قوية رغم الزيادة المطردة في إنفاقها على الذكاء الاصطناعي.

– “موجة النمو” –

ومن شأن هذه النتائج أن ترضي زاكربرغ الذي يتطلع إلى تقنية “الذكاء الخارق” الافتراضية ذات القدرات المعرفية المتفوقة على قدرات البشر.

وأغرى زاكربرغ في الآونة الأخيرة مسؤولين بارزين في “أوبن إيه آي” و”أنثروبيك” و”غوغل” بمبالغ كبيرة لترك وظائفهم والانتقال إلى صفوف مجموعته، ويعتزم استثمار “مئات المليارات من الدولارات” في مراكز بيانات جديدة مزودة برقائق متطورة وموارد طاقة هائلة.

كذلك أعلنت “غوغل” أن استثماراتها ستزداد أكثر. ومن المتوقع أن تصل نفقاتها الاستثمارية إلى نحو 85 مليار دولار هذه السنة، بزيادة قدرها عشرة مليارات دولار عن المخطط له، مقارنةً بـ 52,5 مليار دولار عام 2024.

وهذه الاستثمارات ضرورية خصوصا لأعمالها السحابية، إذ حققت “غوغل كلاود” مجددا نموا قويا مع زيادة مبيعاتها بنسبة 32 في المئة لتتجاوز 13 مليار دولار، لكنها تواجه صعوبة في تلبية الطلب.

ويمكن للمجموعة العملاقة في مجال الإنترنت الاعتماد على أرباحها، إذ ارتفعت إيراداتها بنسبة 14 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 96 مليار دولار، من بينها 28,2 مليارا صافي دخل في الربع الثاني.

ولا يبدو إلى اليوم أن محرّك البحث يعاني من مشاكل بسبب المنافسة المتزايدة من الأدوات المساعِدة العامة القائمة على الذكاء الاصطناعي على غرار “تشات جي بي تي” (من شركة “أوبن إيه آي”) والأدوات المتخصصة في البحث الإلكتروني على غرار “بربليكسيتي”، إذ سارع هو نفسه إلى دمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

ولاحظ دان آيفز أن “السوق لم تستوعب بعد موجة النمو المقبلة، والتي تغذيها خطط إنفاق تبلغ قيمتها نحو 2000 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة من قبل الشركات والحكومات لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي”.

– الرسوم الجمركية –

وكان المستثمرون مهتمين أيضا برصد الآثار المحتملة للحروب التجارية.

ويبدو أن “ميتا” و”أمازون” تستفيدان من سياسات إدارة دونالد ترامب في الوقت الراهن. ففي ظل المناخ الضبابي السائد، تحصّن المعلنون بمنصات مجموعة وسائل التواصل الاجتماعي الموثوق بها.

وأفادت “أمازون.كوم”، من جانبها، من تراجع المنافسة الصينية في الولايات المتحدة، إذ فقدت شركتا “شين” و”تيمو” الإعفاء الجمركي الذي كانت تتمتع به الطرود الصغيرة.

كذلك حققت الشركة التي تتخذ من سياتل مقرا لها نتائج أفضل من المتوقع، وخصوصا بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة للمستهلكين والشركات عبر منصة “إيه دبليو إس” AWS السحابية.

لكنها تنمو بوتيرة أبطأ من منافستيها “مايكروسوفت” و”غوغل”. وجاءت توقعات “أمازون” للربع الحالي مخيبة للآمال. وانخفض سعر سهمها بأكثر من 6 في المئة في التداول الإلكتروني بعد إغلاق بورصة نيويورك الخميس.

أما نتائج “آبل” الربعية فقوبلت بارتياح في السوق رغم ارتفاع تكلفة الرسوم الجمركية وتأخرها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت المجموعة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها الخميس عن صافي ربح بلغ 23,4 مليار دولار (9 في المئة)، بفضل مبيعات هواتف “آي فون”.

وتجاوزت نتائج “آبل” بشكل كبير التوقعات على الرغم من فاتورة بقيمة 800 مليون دولار تتعلق بالرسوم الإضافية الأميركية. ومن المتوقع أن تتجاوز تكلفة هذه التعريفات مليار دولار خلال الربع الحالي.

جوج/ب ح/ص ك