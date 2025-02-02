عمليات عسكرية إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية

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قتل فلسطيني واحد على الأقل الأحد في عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل “عدد من الإرهابيين” في ثلاث ضربات جوية السبت.

وأفاد شهود السبت عن انتشار “واسع” للقوات الإسرائيلية فجرا حول مدينة طوباس وقرية طمون في شمال الضفة الغربية.

وقال صحافي في وكالة فرانس برس إنّ الجيش أغلق مخارج مخيّم الفارعة في طوباس القريبة من جنين، واقتحم منازل وأجبر سكانا على مغادرتها. كما شوهدت طائرات مسيّرة تحلّق في سماء المخيّم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مواطنا يبلغ 73 عاما قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، معقل مجموعات مسلحة فلسطينية.

وقال الجيش في وقت سابق الأحد إنّ “مجموعة تكتيكية” بدأت عملية في محيط طمون التي تشهد أعمال عنف منذ أيام، مشيرا الى العثور على أسلحة وتوسيع العمليات العسكرية لتشمل خمس بلدات.

ووزّع الجيش منشورات بالعربية في الشوارع جاء فيها أن العملية تهدف إلى “اجتثاث المجرمين المسلحين، أذناب إيران، أصحاب المصالح غير المحلية”.

وأطلقت القوات الإسرائيلية في 21 كانون الثاني/يناير عملية واسعة في جنين ضد المجموعات المسلحة، مستعينة بجرافات وطائرات مسيّرة ومدرعات،

– خمسة قتلى السبت –

وجاءت العملية بعد يومين من بدء سريان الهدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية مساء السبت بأنّ غارات إسرائيلية على منطقة جنين وقباطية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم فتى.

وأكّد الجيش الإسرائيلي أنّ سلاح الجو نفّذ ضربات “وقام بتحييد خلية إرهابية كانت في طريقها لتنفيذ هجوم إرهابي وشيك” في قباطية.

وأضاف “بعد الضربة، تمّ تحديد انفجارات ثانوية ناتجة عن متفجّرات كانت داخل السيارة”، لافتا إلى أنه تمكّن من قتل “إرهابيين اثنين”، وهما صالح زكارنة وعبد الهادي علاونة من سكان قباطية.

وأشار الجيش إلى أن علاونة كان أُطلق سراحه من السجون الإسرائيلية في العام 2023 في إطار الهدنة الأولى في قطاع غزة.

كما أفاد بأنّه نفّذ ضربتين في جنين السبت استهدفت “إرهابيين مسلّحين”.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قتل ما لا يقل عن 882 فلسطينيا، من بينهم العديد من المسلحين، بنيران القوات الإسرائيلية أو مستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة.

كما قُتل ما لا يقل عن 30 إسرائيليا، بعضهم عسكريون، في هجمات فلسطينية أو مواجهات خلال العمليات الإسرائيلية في المنطقة خلال الفترة نفسها، وفق أرقام إسرائيلية رسمية.

بور-دلا/ناش-ح س/رض