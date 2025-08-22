عن كثب-أطفال غزة على شفا المجاعة في ظل شح المكملات الغذائية

reuters_tickers

18دقائق

من داود أبو الكاس وأوليفيا لي بوديفين ونضال المغربي

مدينة غزة/جنيف/القاهرة (رويترز) – حذرت وكالات إغاثة وخبراء في سوء التغذية والأمم المتحدة من أن أزمة الجوع في غزة بلغت نقطة حرجة مع انخفاض الإمدادات من الحليب المدعم بالفيتامينات وغيره من المكملات الغذائية مما يزيد عدد الأطفال المهددين بالجوع.

ويصدر اليوم الجمعة تقرير عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المرصد العالمي الرئيسي للجوع الذي يعمل مع الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى.

وكان تقرير مؤقت أصدره في أواخر يوليو تموز قد قال إن المجاعة “تتكشف” في غزة. وذكرت رويترز من قبل أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يواجه صعوبة في الحصول على البيانات اللازمة لتقييم الأزمة.

بعد احتجاجات عالمية ضد قيود صارمة فرضتها إسرائيل على دخول المساعدات منذ مارس آذار، بدأ الجيش الإسرائيلي السماح بدخول المزيد من الغذاء إلى غزة في أواخر يوليو تموز.

لكن ثلاثة خبراء في الجوع وموظفي إغاثة من ست وكالات قالوا لرويترز إن الكميات ضئيلة للغاية والتوزيع فوضوي جدا بحيث لا يمكن وقف إصابة المزيد من السكان بسوء التغذية، في حين لا يحصل أولئك الذين يعانون بالفعل من الجوع أو الضعف على المكملات الغذائية المنقذة للحياة.

وبحسب أرقام وزارة الصحة في غزة، والتي أكدتها منظمة الصحة العالمية، فإن الوفيات الناجمة عن سوء التغذية والجوع آخذة في الارتفاع.

في فترة 22 شهرا التي أعقبت هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على بلدات بجنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 والحملة الإسرائيلية العسكرية اللاحقة، حدثت 89 حالة وفاة نتيجة سوء التغذية أو الجوع، معظمهم أطفال دون 18 عاما.

وأعلنت الوزارة في القطاع يوم الأربعاء تسجيل 133 حالة وفاة تشمل 25 طفلا دون 18 عاما في أول 20 يوما فقط من أغسطس آب الجاري.

وقالت جانيت بيلي مسؤولة التغذية لدى لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة إغاثة مقرها نيويورك “نشهد أسوأ كارثة إنسانية على الإطلاق يمكن قياسها”.

وأضافت “سيموت عدد أكبر بكثير من الأطفال، وعدد أكبر بكثير من النساء الحوامل والمرضعات اللاتي يعانين من سوء التغذية”.

ترفض إسرائيل التقارير عن انتشار سوء تغذية بين الفلسطينيين في غزة، وتشكك في أرقام الوفيات الناجمة عن الجوع التي تعلنها وزارة الصحة في القطاع قائلة إن الوفيات ناجمة عن أسباب طبية أخرى.

لم تتمكن رويترز من التأكد بشكل مستقل من الأرقام الواردة في هذه القصة، بما في ذلك الأرقام المتعلقة بسوء التغذية أو الوفيات المرتبطة بالمجاعة وإمدادات المنتجات الغذائية المختلفة.

ويوجد بعض الأطفال الأكثر معاناة من سوء التغذية في المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في غزة، حيث يسعى الأطباء جاهدين للحصول على إمدادات من الحليب العلاجي الخاص.

في مستشفى الرنتيسي بمدينة غزة، حمل الطبيب أحمد بصل رضيعا بدت ذراعاه نحيلتان من شدة الهزال. وقال إن تكلفة الحليب الصناعي العادي، حتى عند توفره، تصل إلى 58 دولارا للعبوة، فيما تعاني الأمهات أنفسهن من سوء التغذية الشديد مما يجعلهن غير قادرات على إرضاع أطفالهن طبيعيا.

أعطت عائشة وهدان، التي بدا عليها الضعف والهزال، ابنها حاتم البالغ من العمر ثمانية أشهر الحليب المدعم من زجاجة. وقالت إنها قبل وصولها إلى المستشفى حاولت فطامه على النباتات البرية مثل الخروب والبابونج والزعتر لأنها لم تتمكن من تغذيته بالرضاعة الطبيعية.

وقالت “لم يكن هناك حليب. استخدمت أعشابا طبيعية وجربت كل شيء لأنه لم يكن هناك بديل للحليب”.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) يوم الثلاثاء إن بعض حليب الأطفال العادي، اللازم لمن فقدوا أمهاتهم أو لمن لا تستطيع الأمهات إرضاعهم رضاعة طبيعية أو عند إصابة الطفل بالمرض، قد دخل غزة منذ تخفيف الحصار المفروض على المساعدات. إلا أن الوكالة أكدت أن مخزونها يكفي لنحو 2500 طفل فقط لمدة شهر، وتقدر أن 10 آلاف طفل على الأقل يحتاجون إلى حليب الأطفال.

وقال أنطوان رينارد مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين “بدون دخول وتوزيع مستمر لعناصر مثل مواد التغذية التكميلية المتخصصة – البسكويت عالي الطاقة والأغذية المدعمة – فإننا نشهد أزمة يمكن تجنبها تتحول إلى حالة طوارئ غذائية واسعة النطاق”.

وأضاف “في البداية يؤثر ذلك على الفئات الأكثر ضعفا لكن بطبيعة الحال سيتسع نطاق ذلك”.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الجهة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن المساعدات، في بيان صدر في 12 أغسطس آب، إن معظم الوفيات التي عزتها السلطات الصحية الفلسطينية إلى سوء التغذية ناجمة عن حالات طبية أخرى.

ويقول خبراء سوء التغذية إن الوفيات بين الذين يعانون من مشاكل صحية بالفعل أمر شائع في المراحل المبكرة من أزمة الجوع.

وأقرت إسرائيل بنقص الغذاء لكنها تلقي باللوم على الأمم المتحدة وتقول إن المنظمة فشلت في توزيع الإمدادات بكفاءة، وتتهم حماس أيضا بسرقتها، وهو ما تنفيه الجهتان.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق إن مراجعة رسمية أجرتها إسرائيل لم تجد “مؤشرات على انتشار ظاهرة سوء التغذية بين سكان غزة”.

وتعقيبا على رد إسرائيل بخصوص نقص المكملات الغذائية، قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق إن الجيش الإسرائيلي يتصرف “للسماح بتسهيل استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفقا للقانون الدولي”.

وقال إسماعيل الثوابتة المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن الحكومة ترى أن ظروف المجاعة “أخطر” مما ورد في التقارير.

وأضاف “حماس حريصة أكثر من أي جهة أخرى على تدفق المساعدات إلى غزة ووصولها إلى شعبنا”.

واتهم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في يونيو حزيران إسرائيل باستخدام غذاء المدنيين “سلاحا”، ووصف ذلك بأنه جريمة حرب بعد توثيق مقتل المئات على يد الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة.

واعترف الجيش الإسرائيلي بأن قواته قتلت بعض الفلسطينيين الذين كانوا يسعون للحصول على المساعدات، وقال إنه أعطى جنوده أوامر جديدة لتحسين الاستجابة.

* كيلوجرامان فقط

قالت هبة والدة خلود الأقرع إن رضيعتها تبلغ من العمر ثلاثة أشهر وتزن كيلوجرامين فقط بما يقل كثيرا عن متوسط وزن الرضيعات الذي حددته منظمة الصحة العالمية بأنه يقارب ستة كيلوجرامات في هذا العمر.

ولا تزال الأم ترضع طفلتها رضاعة طبيعية، لكنها قالت إن جسدها لا يتمكن من إنتاج ما يكفي رضيعتها بسبب قلة الطعام الذي تتناوله ولا يوجد ما تشتريه. وذكرت أنها تقضي يوما أو يومين أحيانا دون تناول أي شيء سوى طبق حساء واحد.

وقالت هبة عبر الهاتف من مخيم نازحين تعيش فيه في دير البلح بوسط غزة “أنا نفسي منهكة، أشعر بالدوار عندما أرضعها لأنه لا يوجد طعام جيد لي أنا أيضا”.

ولم تتمكن رويترز من التأكد من تفاصيل رواية هبة بشكل مستقل، لكنها متسقة مع تقارير وكالات الإغاثة والأمم المتحدة عن أزمة الجوع وكيفية تأثيرها على الأمهات المرضعات ومواليدهن.

وقال ثلاثة خبراء تغذية إن العلاج المتعارف عليه لرضيعة تعاني من سوء تغذية حاد، مثل خلود، هو تغذيتها بحليب علاجي لعدة أسابيع وتوفير طعام ومكملات غذائية لأمها للتمكن من إرضاعها.

وذكرت هبة أن المساعدات والإمدادات الغذائية التجارية التي تدخل غزة زادت، لكن كمية الطعام المتوفرة في السوق أو المطابخ الخيرية لا تزال قليلة جدا رغم ذلك. وتسعى الأسرة يوميا للحصول على الطعام من المطابخ الخيرية.

ولم تتمكن الأسرة أيضا من العثور على مكملات غذائية للرضيعة أو لوالدتها أو لطفليها الآخرين الأكبر سنا.

وقالت ماريانا أدريانوبولي وهي من مسؤولي التغذية في منظمة الصحة العالمية إن حالة من يعانون من سوء التغذية تبدأ في التدهور عندما لا يحصلون على مكملات غذائية يمكنهم تناولها في المنزل إلى جانب كمية كافية من الطعام العادي.

وتابعت قائلة “هؤلاء الأطفال معرضون للخطر. جهازهم المناعي ضعيف، معرضون للإصابة بالعدوى التي يمكن أن تنتشر بسرعة”.

وأضافت “تدهور الحالة الصحية لسكان يعانون من سوء التغذية قد يكون سريعا جدا”.

وذكرت كل وكالات الإغاثة أن الأمراض والمشكلات الصحية تنتشر في بيئة مثل تلك الموجودة في قطاع غزة حاليا، حيث يعيش معظم السكان في خيام أو ملاجئ وسط نقص في المياه النظيفة وتعرض جزء كبير من شبكة الصرف الصحي للتدمير، كما يتعرض من يعانون من ضعف المناعة لخطر أكبر.

* نقطة تحول

تحدثت كل الوكالات الست عن مؤشرات مثيرة للقلق تظهر تدهورا سريعا في الشهر الماضي تقول إن معالجته تتطلب زيادة واردات الأغذية بكميات كبيرة وتناول من هم أكثر عرضة للخطر مكملات غذائية، مثل معجون زبدة الفول السوداني وحليب الأطفال المعزز، باستمرار ولمدة أسابيع.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد الأطفال دون سن الخامسة، والمسجل أنهم يعانون من الهزال بسبب نقص الغذاء، زاد بواقع المثلين تقريبا من يونيو حزيران إلى أكثر من 12 ألفا، كما يعاني أكثر من 2500 طفل من أشد أشكال فقدان الوزن الذي يمكن أن يؤدي إلى الوفاة بسبب التضور جوعا.

وقالت كل الوكالات وخبراء في مجال الجوع الذين تحدثت إليهم رويترز إن هذه الأعداد لا تمثل سوى الأطفال الذين توجهوا إلى عيادات أو مستشفيات، ولذلك فالعدد الحقيقي على الأرجح أعلى من ذلك بكثير.

كما ذكر تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن شهر يوليو تموز شهد الوصول إلى ثلاثة بالمئة فقط من عدد يبلغ نحو 290 ألف طفل دون سن الخامسة يحتاجون إلى مكملات غذائية لمنع انزلاقهم إلى سوء التغذية الحاد، مما يمثل انخفاضا كبيرا عن متوسط 26 بالمئة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران.

وردا على أسئلة من رويترز، عزا المكتب سبب تراجع النسبة إلى القيود المفروضة على الكميات المسموح بدخولها واحتدام الصراع والعوز الشديد الذي يؤدي إلى النهب.

وقالت اليونيسف لرويترز يوم الثلاثاء إن مخزوناتها من العبوات الصغيرة التي تحتوي على معاجين مغذية إما نفدت أو أوشكت على النفاد، وإنه لا يوجد لديها إلا ما يكفي خمسة آلاف طفل فقط للشهر المقبل.

وكانت رويترز قد أفادت الشهر الماضي بأن غذاء آخر مخصصا للعلاج ومطلوبا لإنقاذ الأطفال، الذين يعانون بالفعل من سوء التغذية الحاد الذي يسبب الهزال، سينفد بحلول منتصف أغسطس آب إذا لم يتغير شيء.

وتمكنت اليونيسف منذ ذلك الحين من إدخال بعض هذه المكملات، المعروفة باسم الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام، لكنها لا تكفي إلا لما يقل عن 5800 طفل لمدة شهر واحد.

وتقدر اليونيسف عدد الأطفال المحتاجين حاليا إلى الغذاء العلاجي الجاهز للاستخدام بنحو 70 ألف طفل.

* ما الذي يدخل؟

تضرر قطاعا الزراعة والصيد بشدة بسبب الحرب، بعد أن كانا في الأوضاع الطبيعية المصدران الرئيسيان للغذاء داخل قطاع غزة. ويعتمد سكان القطاع، الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة، بشكل شبه كامل على الواردات.

وأوقفت إسرائيل العمل بموجب وقف لإطلاق النار في مارس آذار، وفرضت حصارا شبه كامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة حتى أواخر مايو أيار عندما بدأت مؤسسة غزة الإنسانية توزيع طرود غذائية في أربعة أماكن داخل القطاع.

ووفقا لتقارير مؤسسة غزة الإنسانية، التي تعمل بالشراكة مع (سماريتان بيرس) وهي منظمة إغاثة مسيحية إنجيلية، فقد بدأت في إدخال مكملات غذائية في صورة معاجين الأسبوع الماضي وتجاوزت الكميات 150 ألف عبوة حتى الآن مما يكفي حوالي خمسة آلاف طفل لمدة شهر.

ولم ترد مؤسسة غزة الإنسانية أو سماريتان بيرس بعد على طلبات للتعليق على هذه القصة.

وقال تقرير صدر في الآونة الأخيرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن إسرائيل بدأت تسهيل تسليم المزيد من المساعدات إلى داخل قطاع غزة عبر نقطة التفتيش الرئيسية منذ أواخر يوليو تموز، لكن 90 بالمئة تقريبا من الأغذية التي تنقلها الشاحنات إلى القطاع تأخذها إما الحشود الجائعة أو العصابات المسلحة قبل أن تصل إلى نقطة التوزيع، مما يعني أن المساعدات الغذائية قد لا تصل إلى الفئات الأكثر احتياجا.

وردا على طلب للتعقيب، قالت مؤسسة غزة الإنسانية إن شاحناتها لم تتعرض للنهب، وإنها اتخذت أو جربت في الأيام القليلة الماضية طرقا لتوزيع الغذاء مباشرة على السكان المعرضين للخطر.

وبدأ أيضا دخول الإمدادات التجارية إلى قطاع غزة، وهي خطوة تعتبر أساسية في زيادة إجمالي كميات الأغذية ومنع الانزلاق الحاد إلى سوء التغذية على نطاق واسع عن طريق توفير منتجات طازجة وغنية بعناصر غذائية، مثل البيض ومنتجات الألبان واللحوم، لكنها ليست في نطاق القدرة المادية إلا لعدد قليل من السكان.

وقال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة “لا يزال إجمالي حجم الإمدادات الغذائية غير كاف على الإطلاق لمنع المزيد من التدهور. يجب إغراق السوق، يجب أن يكون هناك تنوع غذائي”.

(شارك في التغطية جنيفر ريجبي من لندن ومعيان لوبيل من القدس وميشيل نيكولز من نيويورك – إعداد رحاب علاء ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب وسلمى نجم)