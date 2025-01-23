عن كثب-قادة سوريا الجدد يلجأون لتعاليم الإسلام في سعيهم لإعادة بناء الشرطة

reuters_tickers

4دقائق

من أمينة إسماعيل وخليل العشاوي

دمشق (رويترز) – تستعين الإدارة الجديدة في سوريا بتعاليم الإسلام لتدريب قوة ناشئة من الشرطة في خطوة يقول ضباط إنها تهدف إلى غرس قيم الأخلاق في رجال الشرطة بينما يسابقون فيه الزمن لملء الفراغ الأمني ​​بعد تفكيك قوات الأمن التي عُرفت بالفساد والوحشية خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وبحسب خمسة ضباط كبار واستمارات تقديم اطلعت عليها رويترز، يسأل رجال الشرطة، الذين قدموا إلى دمشق من معقل جماعات المعارضة المسلحة السابق في إدلب بشمال غرب سوريا، المتقدمين عن أفكارهم وتوجهاتهم، ويركزون على مبادئ الشريعة الإسلامية في التدريب القصير الذي يقدمونه للمجندين.

ويولي القادة الجدد في سوريا، المنتمون لجماعات إسلامية سنية، اهتماما كبيرا بتحقيق الاستقرار وكسب ثقة الناس في جميع أرجاء البلاد. لكن محللين بالمنطقة يحذرون من أن السعي لوضع الدين في قلب العمل الشرطي ينذر بزرع انقسامات جديدة في بلد متنوع يموج بالسلاح بعد الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما، وبنفور الحكومات الأجنبية التي سعوا لكسب ودها.

وقال آرون لوند، زميل مؤسسة سنتشري إنترناشيونال البحثية المعنية بالشرق الأوسط “هذا الأمر سيثير قلق العديد من السوريين، ليس فقط أبناء المكونات الأخرى من مسيحيين وعلوين ودروز بل سيثير أيضا قلق عدد كبير من السنة في أماكن مثل دمشق وحلب، حيث يوجد عدد كبير إلى حد ما من العلمانيين أصحاب الجذور المتعددة والذين لا يهتمون بالشريعة”.

وقال دبلوماسي غير مخول بالحديث علنا عن هذا الأمر إن التعاليم الدينية لتدريب الشرطة تجعل الحكومات الغربية تتساءل عن الدور الذي قد يلعبه الإسلام في الدستور السوري الذي تنوي جماعات المعارضة السابقة التي تسيطر الآن على السلطة إقراره.

وقال الدبلوماسي لرويترز “هذا ليس مؤشرا جيدا، لكنه يعتمد أيضا على مدى صرامة التنفيذ”.

وسعى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إلى طمأنة المسؤولين الغربيين وحكومات دول المنطقة القلقة من الحركات الإسلامية لديها بأن هيئة تحرير الشام التي يتزعمها قطعت صلتها السابقة بتنظيم القاعدة وأنه سيحكم باعتدال وسيوفر الحماية للمكونات الأخرى في سوريا.

ولهيئة تحرير الشام سجل حافل من البراجماتية أو النهج العملي، إذ تراجعت الجماعة عن فرض بعض التفسيرات الصارمة للشريعة الإسلامية في المناطق التي سيطرت عليها أثناء الحرب.

ولم ترد وزارة الداخلية، التي تشرف على الشرطة، ولا وزارة الإعلام على أسئلة عن التركيز على تعاليم الدين في تجنيد أفراد الشرطة وتدريبهم، أو ما إذا كانت هناك خطط لدمج الشريعة في القانون.

وقال كبار ضباط الشرطة الذين أجرت رويترز مقابلات معهم إن النية لم تكن فرض الشريعة على عامة الناس بل تعليم المجندين السلوك الأخلاقي.

وقال حمزة أبو عبد الرحمن الذي ساعد في إنشاء أكاديمية الشرطة التابعة لحكومة قوات المعارضة في إدلب قبل انتقاله إلى دمشق “بالإضافة لتأهيله شرعا حتي يعرف أمور دينه … دورنا هون إن إحنا نطور الأخ في المجال المهني ونثقفه دينيا… حتي يعرف أمور دينه شوي … إجباري إنه يعرف الحلال من الحرام … حتي يحقق العدالة وما يظلم أحد”.