عودة التيار الكهربائي تدريجيا في عدن باليمن بعد انقطاع كامل

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من ريام محمد مخشف

عدن (رويترز) – قال مسؤولون وسكان بمدينة عدن الساحلية باليمن إن التيار الكهربائي عاد بشكل تدريجي مساء يوم الاثنين، بعد انقطاع كامل للخدمة للمرة الأولى خلال فصل الشتاء، مما تسبب في موجة استياء شعبي في المدينة التي تتخذها الحكومة المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة.

وقال سالم الوليدي مدير مؤسسة كهرباء عدن الحكومية لرويترز إنه تسنت إعادة تشغيل توربين المحطة الرئيسية للمدينة بقدرة جزئية بعد وصول عدد من ناقلات النفط الخام اللازم لتشغيل المحطة.

وأشار الوليدي، إلى أنه رغم إعادة التيار الكهربائي فإن المدينة الساحلية في جنوب اليمن تعاني تردي خدمة الكهرباء المهمة، حيث مازالت كل محطات التوليد العاملة بالديزل والمازوت متوقفة منذ أيام بسبب نفاذ الوقود.

ودعا المجلس الرئاسي والحكومة المدعومة من السعودية للتدخل العاجل وتزويد المحطات بكميات كافية من الديزل والمازوت لإعادة تشغيل جميع المحطات المتوقفة منذ أكثر من أسبوعين، بما يضمن تحسين استقرار الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين.

وكانت المؤسسة العامة لكهرباء عدن أعلنت في وقت سابق من يوم الاثنين الانقطاع الكامل للخدمة مما يزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية في بلد يعاني ويلات الحرب منذ عشر سنوات.

وقالت المؤسسة في بيان إن سبب هذا الانقطاع هو توقف محطة عدن الرئيسية (بترومسيلة) بشكل كامل “نتيجة قطع الخط الدولي في محافظة أبين، ومنع وصول ناقلات النفط الخام اللازمة لتشغيل المحطة”.

وأضافت في البيان “هذا التوقف يمثل أزمة إنسانية خانقة تضيف أعباء جديدة إلى معاناة أبناء عدن والمحافظات المجاورة”.

وحذرت المؤسسة من أن “الانطفاء الكلي للكهرباء الذي تشهده العاصمة عدن لأول مرة خلال فصل الشتاء يهدد بتداعيات خطيرة تشمل توقف المرافق الحيوية كالمستشفيات والمراكز الصحيةـ وانقطاع إمدادات المياه، وتعطل الأعمال الخدمية والتجارية”.

وتتخذ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من عدن مقرا مؤقتا منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في 2014.

وأكد مسؤول في مؤسسة كهرباء عدن لرويترز أن خروج المحطة الرئيسية في عدن تسبب أيضا في عدم الاستفادة من محطة توليد الطاقة الشمسية الجديدة بقدرة 120 ميجاوات وهو ما أدى إلى انقطاع كلي للكهرباء عن عدن والمناطق المجاورة.

وتتفاقم أزمة الكهرباء فيما يواجه اليمنيون أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية في تاريخ البلاد تسببت في تآكل مدخراتهم في ظل تراجع قيمة العملة المحلية وضعف الأجور.

ويشعر سكان محافظات جنوب اليمن بالغضب الشديد جراء تردي الخدمات على نحو لم يسبق له مثيل، إذ شهدت مناطق عدة في مدن عدن ولحج وأبين احتجاجات شعبية غاضبة خلال الأيام القليلة الماضية أضرم خلالها المحتجون النار في إطارات سيارات وأغلقوا شوارع.

وتقول الحكومة المعترف بها دوليا إنها تنفق ما يعادل 1.2 مليار دولار سنويا بواقع 100 مليون دولار شهريا من أجل توفير الوقود واستئجار محطات توليد الكهرباء لكن الإيرادات لا تغطي التكلفة.