عودة تيك توك إلى متجري تطبيقات آبل وغوغل

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عاد تطبيق تيك توك إلى متجري تطبيقات آبل وغوغل الخميس، بعد نحو شهر من دخول قانون حيز التنفيذ يتطلب من مجموعة بايت دانس الصينية المالكة له بيعه تحت طائلة الحظر على الأراضي الأميركية، وفق ما لاحظ مراسلو وكالة فرانس برس.

وتواجه منصة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، التي تقول إنها تضم نحو 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، خطر الحظر في البلاد لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي على خلفية سرية البيانات التي تجمعها من مستخدميها.

ومصير التطبيق المحبب لدى الشباب في الولايات المتحدة لا يزال غير مؤكد.

فقد وقّع الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن على القانون واعتمدته أغلبية ساحقة في الكونغرس، وصدر في عام 2024 لإجبار بايت دانس على بيع التطبيق تحت طائلة الحظر على الأراضي الأميركية، ودخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير، أي عشية تنصيب دونالد ترامب.

وبعد ذلك، تعذر استخدام المنصة في الولايات المتحة لساعات، واختفت تماما من متاجر التطبيقات.

ثم أعيد تشغيل تيك توك في 21 كانون الثاني/يناير، مع بداية الولاية الثانية للرئيس الأميركي، بعدما أمر ترامب بتعليق تطبيق القانون لمدة 75 يوما على أمل التوصل إلى حل مع بكين، واقترح أن تمنح بايت دانس الولايات المتحدة 50% من رأس مال تيك توك مقابل عدم تطبيق القانون.

ولكن بما أن آبل وغوغل لم تجعلا تطبيق تيك توك متاحا في متاجر التطبيقات الخاصة بهما، فإن القانون ينص على فرض غرامات باهظة للغاية على مزودي الإنترنت ومتاجر التطبيقات، تصل إلى 5000 دولار لكل مستخدم بالنسبة للأخيرة.

وأعطى الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيق تيك توك مهلة حتى أوائل نيسان/أبريل لبيع عملياته في الولايات المتحدة.

تك-لرب/جك/ب ح