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عون يؤكد لمسؤول أمريكي ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان

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دبي (رويترز) – أبلغ الرئيس اللبناني جوزاف عون مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتس أنه من الضروري إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في النقاط المتبقية في لبنان واستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع إسرائيل بوساطة أمريكية.

ونقل حساب الرئاسة اللبنانية على منصة إكس عن عون قوله “من الضروري إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في النقاط المتبقية واستكمال تنفيذ اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 لضمان تعزيز الاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار 1701”.

وانسحبت القوات الإسرائيلية يوم الثلاثاء من معظم أنحاء جنوب لبنان لكن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال إن إسرائيل ستبقى مؤقتا في خمس نقاط ضرورية لأمنها.

وقالت الرئاسة اللبنانية في وقت سابق إن لبنان سيعتبر أي وجود إسرائيلي على أراضيه احتلالا.

وكان من المقرر أن تنسحب إسرائيل بحلول 26 يناير كانون الثاني لكن تم تمديد المهلة حتى 18 فبراير شباط بعد أن اتهمت لبنان بعدم تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

واتهم لبنان إسرائيل حينها بإرجاء الانسحاب.

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