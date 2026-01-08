عيدروس الزبيدي الساعي منذ عقود لانفصال جنوب اليمن

عيدروس الزبيدي الذي أعلنت الرياض الخميس فراره من اليمن الى الإمارات العربية المتحدة يسعى منذ عقود لإقامة دولة جنوبية مستقلة، إلا أن الهجوم المباغت الذي تفّذه أنصاره قبل أسابيع للسيطرة على مناطق يمنية شاسعة، قد يترك أثرا سلبيا على طوحاته ومسيرته السياسية.

ويجزم مسؤولون سعوديون أن السياسي البالغ من العمر 58 عاما فرّ إلى الإمارات، في أعقاب طرد قواته من المناطق التي سيطرت عليها الشهر الماضي في جنوب اليمن وبينها محافظة حضرموت الغنية بالنفط.

لكن مسؤولين في المجلس الانتقالي الذي يترأسه الزبيدي والمدعوم من الإمارات، يؤكدون أنه لا يزال في اليمن.

وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني الذي يشكّل جزءا من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اتهم الزبيدي بـ”الخيانة العظمى” وفصله من المجلس.

هكذا، تحوّل الزبيدي من شريك أساسي في الحكم الذي يحارب المتمردين الحوثيين منذ العام 2014، الى سياسي متوار عن الأنظار بعد أن تمكّن شركاؤه في الحكومة المدعومون من السعودية من استعادة زمام المبادرة في المناطق التي أراد الزبيدي فيها إحياء دولة جنوب اليمن التي كانت قائمة حتى العام 1990 قبل توحيد البلاد.

وتقول إليزابيث كيندال من جامعة كامبريدج البريطانية لوكالة فرانس برس، “من الصعب تصوّر كيف يمكن للزبيدي إعادة بناء مسيرته السياسية”، مشيرة إلى “النكسات العسكرية الأخيرة، وتجاوز المجلس الانتقالي الجنوبي لحدود قدراته، فضلا عن فراره من عدن رغم تصريحات المجلس بأنه سيبقى فيها لدعم شعبه”.

– مسار ثوري –

التزم الزبيدي الذي نجا من بضع محاولات اغتيال، الصمت منذ أن تمكنت الطائرات الحربية السعودية والقوات البرية الموالية لها من الردّ على تقدّم قواته في غضون أيام.

بنظاراته ولحيته المرتبة التي تتخللها خيوط شيب، يبدو الزبيدي اليوم مختلفا عن صورة المقاتل الذي خاض في العشرينات من عمره حربا قصيرة من أجل الاستقلال.

وُلد الزبيدي عام 1967 ونشأ في محافظة الضالع في جنوب اليمن، وتابع دراسته الجامعية لاحقا في كلية القوات الجوية والدفاع الجوي في عاصمة جنوب اليمن آنذاك عدن، وفق موقع المجلس الانتقالي الجنوبي.

بعد تخرجه من الكلية العسكرية، التحق بالقوات الجوية لمدة عام قبل توحيد اليمن الجنوبي والشمالي في 1990.

في العام 1994، شارك إلى جانب القوات الجنوبية في الحرب الأهلية التي التي استمرت أشهرا قليلة وانتهت بهزيمة الجنوب وسيطرة قوات الشمال على عدن، ما دفعه إلى مغادرة البلاد إلى جيبوتي.

بعد عودته إلى اليمن عام 1996، أنشأ وقاد حركة مسلحة باسم “حتم” (حق تقرير المصير)، تطالب باستعادة دولة اليمن الجنوبي، ونفّذت هجمات ضد القوات الحكومية.

عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء عام 2014، بدأ الزبيدي بتعزيز سلطته في عدن التي صارت عاصمة مؤقتة، وبرز كقائد في القتال ضد المتمردين المدعومين من إيران.

– “يطوي الفصل” –

في تلك الفترة، عاد الزبيدي “إلى جذوره كمقاتل جبلي” بعد فترة من الانقطاع، كما يقول فارع المسلمي، الخبير في الشأن اليمني في “معهد تشاتام هاوس” في لندن، في منشور على منصة إكس.

ويضيف المسلمي، مشيرا إلى مقابلة أجراها مع الزبيدي عام 2013، “كان يبدو بصحة أفضل وسعادة أكبر مما كان عليه في حياته اللاحقة التي قضاها في فنادق خمس نجوم ومدن غريبة”.

وتولى الزبيدي منصب محافظ عدن في كانون الأول/ديسمبر 2015. نجا من محاولات اغتيال، بينها ثلاثة تفجيرات بسيارات مفخخة نسبت الى تنظيم الدولة الإسلامية.

لكن التوترات تصاعدت مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا التي تتخّذ من عدن مقرا منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على العاصمة صنعاء. وأُقيل من منصبه كمحافظ في العام 2017.

وفي تلك المرحلة، أسّس الزبيدي المجلس الانتقالي الجنوبي، جامعا تحت مظلته قوى انفصالية تحظى بدعم من دولة الإمارات. وتحوّل المجلس تدريجيا إلى أقوى قوة عسكرية في جنوب اليمن.

عند تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني في العام 2022، انضم إليه الزبيدي.

وكانت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تقدّمت في محافظتي حضرموت والمهرة في مطلع كانون الأول/ديسمبر، ما أثار غضب السعودية التي تدعم الحكومة وتقود التحالف العسكري الذي يحارب الحوثيين.

وكتب المسلمي على منصة إكس إن ما حصل خلال الساعات الأخيرة “يطوي فجأة فصلَ دوره (الزبيدي) في الجنوب”.

ويضيف أن الزبيدي “ينضمّ الآن إلى قائمة طويلة من قادة الجنوب المنفيين الذين استغلوا البحر خير استغلال عبر التاريخ”.

