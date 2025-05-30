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غارات إسرائيلية تستهدف اللاذقية وطرطوس في سوريا

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القاهرة (رويترز) – ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء يوم الجمعة أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت ثلاثة مواقع في ريفي اللاذقية وطرطوس مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

وتأتي الضربات رغم إجراء محادثات في الآونة الأخيرة بين إسرائيل والحكومة السورية الانتقالية.

وبعد وقت قصير من الضربات أكد الجيش الإسرائيلي استهداف ما وصفها بأنها منشآت تخزين أسلحة في اللاذقية تحتوي على صواريخ “تمثل تهديدا لحرية الملاحة البحرية الدولية والإسرائيلية”.

وقالت الوكالة إن الغارات الإسرائيلية “أدت إلى استشهاد مدني وإصابة 3 آخرين بجروح”، مضيفة أن “الغارة استهدفت محيط مرفأ طرطوس”.

وتشن إسرائيل منذ سنوات غارات جوية دمرت جزءا كبيرا من البنية التحتية العسكرية لسوريا. وتصاعدت الغارات منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

لكن الضربات توقفت إلى حد كبير في الأسابيع القليلة الماضية مع دخول الجانبين في محادثات مباشرة تهدف إلى تجنب الصراع.

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