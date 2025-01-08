غارات إسرائيلية تقتل العشرات في غزة وأمريكا تسعى لوقف إطلاق النار

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون فلسطينيون إن الغارات الإسرائيلية على أنحاء قطاع غزة أسفرت عن مقتل 22 شخصا على الأقل يوم الأربعاء، في حين كثفت الولايات المتحدة جهودها للتغلب على نقاط الخلاف بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ينهي الحرب.

وذكر المسعفون أن إحدى الغارات الجوية قتلت 10 أشخاص على الأقل في منزل متعدد الطوابق في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة يوم الأربعاء، فيما قتلت غارة أخرى خمسة أشخاص في حي الزيتون القريب.

وفي مدينة دير البلح بوسط قطاع غزة، حيث لجأ مئات الآلاف من الفلسطينيين، أسفرت غارة جوية إسرائيلية عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وفي جباليا حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، قال المسعفون إن غارة جوية قتلت أربعة أشخاص.

كما ذكر مسعفون أن الغارات الجوية الإسرائيلية قتلت 24 فلسطينيا على الأقل في أنحاء قطاع غزة يوم الثلاثاء، وأصابت غارتان جويتان خياما في المواصي، إلى الغرب من مدينة خان يونس بجنوب القطاع، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا. وكان من بين القتلى عدد من النساء والأطفال.

ولم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي على هذه الغارات.

وفي حين تواصل إسرائيل قصفها، تبذل الولايات المتحدة وقطر ومصر جهودا حثيثة، هي الأشد كثافة منذ شهور، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وقال مصدر قريب من المحادثات إنها المحاولة الأكثر جدية للتوصل إلى اتفاق حتى الآن.