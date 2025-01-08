غارات إسرائيلية تقتل عشرات الفلسطينيين في غزة وتكثيف جهود الوساطة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون فلسطينيون إن غارات إسرائيلية على أنحاء قطاع غزة أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين يوم الأربعاء بينما تواصلت محادثات في قطر للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وأعلن الجيش الإسرائيلي العثور على جثة أحد الرهائن في نفق بالقرب من مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وذكر المسعفون أن إحدى الغارات الجوية قتلت عشرة أشخاص على الأقل في منزل متعدد الطوابق في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، فيما أودت غارة أخرى بحياة عشرة آخرين في أنحاء أخرى من المدينة.

كما قال المسعفون إن سبعة أشخاص في المجمل قتلوا في مدينة دير البلح بوسط قطاع غزة، حيث لجأ مئات الآلاف من الفلسطينيين، وفي جباليا، وهو الأكبر بين مخيمات اللاجئين الثمانية القديمة في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مسلحين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) كانوا في مدرسة في جباليا، وإنه اتخذ خطوات لتقليل الخطر على المدنيين.

وأصبح وقوع هذا العدد الكبير من القتلى شيئا يوميا معتادا في غزة. ووفقا لمسؤولي الصحة في القطاع، قُتل نحو 46 ألف فلسطيني حتى الآن جراء الحملة الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهرا على حماس.

وفي حين تواصل إسرائيل قصفها، تبذل الولايات المتحدة وقطر ومصر جهودا مكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وقال مصدر قريب من المحادثات إنها المحاولة الأكثر جدية للتوصل إلى اتفاق حتى الآن.

ودعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بذل مساعي أخيرة للتوصل إلى اتفاق قبل مغادرته منصبه، ويرى كثيرون في المنطقة أن تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير كانون الثاني هو موعد نهائي غير رسمي لتلك المساعي.

وقال المصدر لرويترز “الأمور أفضل من أي وقت مضى، لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن”.

وقال ستيف ويتكوف مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط مساء يوم الثلاثاء إنه يأمل في أن يتمكن من إعلان نتائج جيدة بخصوص الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة بحلول موعد تنصيب ترامب. وسيشمل الاتفاق إطلاق سراح فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية.

ومع استمرار المحادثات، قال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إن قواته عثرت في نفق بقطاع غزة على جثة يوسف الزيادنة، وهو بدوي إسرائيلي أخذه مقاتلون تقودهم حماس رهينة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، كما وجد أدلة تشير إلى أن ابنه الذي احتجز في اليوم ذاته ربما قُتل أيضا.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان “سنواصل بذل كل الجهود لإعادة جميع رهائننا الأحياء والأموات”.