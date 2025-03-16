غارات دامية على لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن الرد على إطلاق نار

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش رد على إطلاق نار من لبنان الأحد، بعد أن أعلن الإعلام الرسمي اللبناني ووزارة الصحة مقتل أربعة أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب البلاد.

ومساء الأحد، شن الطيران الاسرائيلي غارة على منزل في بلدة عيناثا في جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل شخصين، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية نقلا عن وزارة الصحة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت لاحق إن الجيش استهدف عيناثا بعد أن أصابت “رصاصة طائشة من جنازة أحد عناصر حزب الله” الزجاج الأمامي لمركبة في بلدة أفيفيم شمال إسرائيل.

وأضاف كاتس “لن نسمح بإطلاق النار من الأراضي اللبنانية باتجاه البلدات الشمالية، وسنرد بقوة على أي خرق لوقف إطلاق النار”.

وأورد الجيش الإسرائيلي في بيان “أصاب طلق ناري مركبة متوقفة في منطقة أفيفيم. ولم يتم الإبلاغ عن إصابات. ويُرجّح أن مصدر النار هو الأراضي اللبنانية”.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص في غارة إسرائيلية على ميس الجبل، كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بمقتل شخص آخر في بلدة بنت جبيل.

وأفادت الوكالة بأن “مسيرة إسرائيلية معادية” شنّت ضربة “على سيارة في بلدة ميس الجبل ما أدى الى سقوط شهيد”.

وأضافت أن هذه هي الغارة الإسرائيلية الثالثة على جنوب لبنان خلال 24 ساعة.

وكانت الوكالة نقلت عن بيان لوزارة الصحة أن “غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة ياطر أدت إلى استشهاد مواطن وجرح آخر”.

وأوضحت الوكالة أن الضربة نفذتها “مسيّرة قرابة الثانية” فجرا (00,00 ت غ) على “سيارة رباعية الدفع (…) على طريق بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل”.

– إسرائيل تعلن قتل عنصرين من حزب الله –

من جهته، أعلن الجيش الاسرائيلي أنه قضى الأحد على عنصرين من حزب الله “كانا يهمّان في أعمال استطلاع وتوجيه عمليات إرهابية في منطقتي ياطر وميس الجبل”، مشيرا الى أن أنشطتهما تشكّل “انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

وكثفت اسرائيل من وتيرة غاراتها في الأيام الأخيرة.

يأتي ذلك غداة مقتل شخص السبت في ضربة طالت سيارة، بحسب وزارة الصحة، فيما قال الجيش الاسرائيلي إنه استهدف “إرهابيا من حزب الله كان يشارك في أنشطة إرهابية في منطقة كفركلا في جنوب لبنان”.

ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر بوساطة أميركية، عقب مواجهة استمرت لأكثر من عام، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه.

وتقول الدولة العبرية إنها تستهدف عناصر ومنشآت للحزب، وإنها لن تسمح له بإعادة بناء قدراته بعد الحرب.

ورغم انتهاء المهلة لسحب اسرائيل قواتها من جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في 18 شباط/فبراير، إلا أنها أبقت على وجودها في خمس نقاط استراتيجية في جنوب لبنان على امتداد الحدود، ما يتيح لها الإشراف على بلدات حدودية لبنانية والمناطق المقابلة في الجانب الاسرائيلي للتأكد “من عدم وجود تهديد فوري”.

ووضع اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية، حدا للأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل. ونصّ على سحب الدولة العبرية قواتها من جنوب لبنان وانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، أي على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا من الحدود، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل) في المنطقة.

وأعلنت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس الثلاثاء عن العمل دبلوماسيا مع لبنان واسرائيل من خلال ثلاث مجموعات عمل لحل الملفات العالقة بين البلدين، من بينها الانسحاب من النقاط الخمس.

لو/لار-ح س/ب ق