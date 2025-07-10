غارة إسرائيلية قرب مركز طبي في غزة مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار

reuters_tickers

6دقائق

من كريسبيان بالمر ونضال المغربي وعلي صوافطة

القدس/القاهرة (رويترز) – قالت السلطات الصحية في غزة إن غارة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين قرب مركز طبي بالقطاع يوم الخميس مما أسفر عن مقتل 16 شخصا بينهم أطفال بخلاف الإصابات وذلك في وقت تستمر فيه محادثات وقف إطلاق النار دون نتيجة متوقعة قريبا.

ووقعت الغارة على دير البلح بوسط قطاع غزة في الوقت الذي تجري فيه إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محادثات مع وسطاء في قطر بشأن مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإطلاق سراح الرهائن بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب.

لكن مسؤولا إسرائيليا كبيرا قال يوم الأربعاء إن من غير المرجح التوصل إلى اتفاق قبل أسبوع أو أسبوعين.

وقال خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة في الحكومة التي تديرها حركة حماس، إن إسرائيل استهدفت مركزا طبيا وإن ستة من القتلى أطفال وأشار إلى أن المصابين يعانون من جروح خطيرة في الرأس والصدر.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف أحد المسلحين الذين شاركوا في الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي أدى إلى اندلاع الحرب. وأضاف أنه على علم بتقارير متعلقة بوقوع عدد من الإصابات وأن الواقعة قيد المراجعة.

وأظهرت مقاطع فيديو اليوم الخميس تحققت منها رويترز مشاهد دامية للمصابين وجثث القتلى، ومعظمهم من النساء والأطفال، على الأرض وسط سحابة من الغبار بينما كان الناس يصرخون من حولها كما أظهرت أطفالا غارقين في دمائهم يرقدون بلا حراك على عربة يجرها حمار.

في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، حيث نقل القتلى والجرحى، قالت سماح النوري إن ابنتها قتلت في الغارة بعد أن ذهبت إلى العيادة لتلقي العلاج من التهاب في الحلق.

وقالت “خبطوا عليها قذيفة وأخوها راح يجري يشوف وقال كلهم ماتوا… طب إيش عملوا؟ إيش ذنبهم؟… والله نقطة طبية يا ربي.. نقطة طبية آمنة يعني.. ليش يقتلوهم؟”.

ونددت الأمم المتحدة مرارا بالهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والمرافق الصحية الفلسطينية والقبض على المسعفين والقيود المفروضة على دخول الإمدادات الطبية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مايو يار إن الأمم المتحدة وثقت ما لا يقل عن 686 هجوما أثر على الرعاية الصحية في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.

وقال أطباء في القطاع إن نقص إمدادات الوقود يهدد المستشفيات المتبقية التي تعمل بالكاد، بما في ذلك وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وقال مدير المستشفى الدكتور محمد أبو سلمية “بسبب اكتظاظ حضانات الأطفال، والاحتلال دمر معظم حضانات الاطفال في قطاع غزة، والآن عدد حضانات الأطفال محدود في القطاع، نضطر أن نضع كل أربع أو خمس وثلاث أطفال خدج في حضانة واحدة. وهذا يكون له تأثير سلبي على هؤلاء الأطفال يمكن أن ينقل لهم الأمراض والعدوى… الأطفال الخدج الآن في وضع حرج جدا”.

* محادثات الهدنة

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة أمر غزة وسط تقارير تشير إلى أن إسرائيل وحركة حماس تقتربان من الاتفاق على اقتراح لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية بعد 21 شهرا من الحرب.

وقال المسؤول الإسرائيلي الذي كان في واشنطن مع نتنياهو إن إسرائيل ستستغل وقت الهدنة، إذا وافق الجانبان عليها، لاقتراح وقف دائم لإطلاق النار يشترط نزع سلاح حماس.

وأضاف المسؤول بعد أن طلب عدم ذكر اسمه أن العمليات العسكرية في قطاع غزة “ستتواصل” إذا رفضت حماس.

وقال مسؤول فلسطيني إن المحادثات الجارية في قطر في أزمة وإن الأمور محل الخلافات الأساسية، بما في ذلك ما إذا كانت إسرائيل ستستمر في احتلال أجزاء من قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، لم تحل بعد.

واتفق الجانبان في يناير كانون الثاني على وقف لإطلاق النار إلا أن ذلك لم يسفر عن إبرام اتفاق ينهي الحرب. واستأنفت إسرائيل هجومها العسكري في مارس آذار، ومنعت دخول جميع إمدادات المساعدات إلى قطاع غزة وطلبت من المدنيين إخلاء شمال القطاع.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية أن الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 57 ألف فلسطيني ودمرت مساحات واسعة من القطاع وشردت معظم سكانه.

ووفقا لإحصاءات إسرائيلية تسبب هجوم حماس على جنوب إسرائيل، والذي بدأت بعده الحرب، في مقتل نحو 1200 واحتجاز نحو 250 رهينة.