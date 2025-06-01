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غرفة دبي العالمية تفتتح مكتبا خارجيا في بانكوك هو الـ36 حول العالم

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افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مكتبا تمثيليا خارجيا جديدا في العاصمة التايلاندية بانكوك، ليرتفع عدد المكاتب الخارجية للغرفة إلى 36 حول العالم، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وافتُتح المكتب خلال منتدى “مزاولة الأعمال في تايلاند”، الذي عُقد ضمن فعاليات البعثة التجارية التي نظمتها غرفة تجارة دبي إلى جنوب شرق آسيا.

وسيعمل على استقطاب الشركات والاستثمارات من تايلاند إلى دبي، ودعم توسع شركات دبي، وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وسيركّز على دعم المصالح المشتركة للشركات العاملة في الجانبين، وتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال التايلاندي، وبناء علاقات راسخة مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، وفق “وام”.

وأضافت “وام” أن المكتب سيقوم أيضا بعرض المزايا التنافسية لدبي، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للأعمال، فضلا عن مشاركة المعلومات الاستثمارية الضرورية لمساعدة الشركات التايلاندية على دخول سوق دبي، والاستفادة من مكانة الإمارة كبوابة للتوسع العالمي.

وتندرج الخطوة في إطار مبادرة “دبي غلوبال” التي تهدف إلى تأسيس 50 مكتبا تمثيليا حول العالم بحلول العام 2030، للإسهام في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

م ل

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