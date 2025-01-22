غضب في تركيا بعد مقتل 79 شخصا في حريق في فندق بمنتجع للتزلج

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تكثر الأربعاء الاتهامات بحصول إهمال بعدما قضى ما لا يقل عن 79 شخصا في حريق هائل اندلع في فندق في منتجع شهير للتزلج في شمال غرب تركيا كان مكتظا بأشخاص يمضون إجازتهم في ذروة الموسم، ومن بينهم عائلات.

وبدا التأثر ظاهرا على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي شارك في مراسم دفن ثمانية أفراد من عائلة نائب سابق عن حزبه “العدالة والتنمية”، في مدينة بولو، عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه.

وأعلنت النيابة العامة في بولو مساء الأربعاء أن 79 شخصا قضوا في الحريق، بعدما كانت الحصيلة السابقة تفيد بمقتل 76 شخصا.

وفيما ما زال نحو عشرين مصابا يتلقون العلاج في المستشفى في بولو الواقعة على مسافة 35 كيلومترا من كارتالكايا، نددت الصحف وبينها تلك المؤيدة للحكومة، والمعارضة بإهمال أدى برأيها إلى هذه الحصيلة المرتفعة.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري الرئيسي المعارض أوغور أوزيل أمام الفندق الذي تفحمت واجهته “لا عذر بتاتا لسقوط هذا العدد من القتلى في 2025”.

وأتى الحريق في ذروة موسم لمنتجع التزلج الواقع على ارتفاع 2000 متر فوق مستوى سطح البحر وكان ممتلئا تقريبا خلال عطلة الشتاء التي تستمر أسبوعين والتي بدأت الجمعة.

وقال جودت كان المسؤول عن مدرسة للتزلج في المنتجع “عندما وصلت كانت النيران منتشرة أينما كان. (…) رأيت شخصا يقفز من الشرفة” مؤكدا أنه “متأثر جدا” بمقتل أطفال.

– “إهمال” –

ويندد ناجون بغياب أنظمة الإنذار والأبواب الواقية من الحرائق في الفندق.

وأوقف 11 شخصا، بينهم نائب رئيس بلدية بولو وقائد جهاز الإطفاء ومالك الفندق ومديره العام وكبير الكهربائيين في إطار تحقيق باشرته وزارة العدل وكلفت ستة مدعين عامين القيام به.

وقدمت إدارة فندق “غراند كارتال” تعازيها وأعربت عن “حزنها” في بيان نشر مساء الثلاثاء، كما أكّدت أنها “تتعاون مع السلطات لاستبيان أسباب الحادثة”.

وكان هذا الفندق الفخم الذي تبلغ كلفة الغرفة فيه مئات اليوروهات في الليلة الواحدة، ممتلئا، مع 238 نزيلا مسجلا.

وقالت وزارة السياحة أن فرق الإطفاء تفقدت الفندق في عامَي 2021 و2024. لكن الوزارة والبلدية تتبادلان الاتهامات حول مسؤولية إصدار شهادات الامتثال لمعايير السلامة.

وكتبت صحيفة “حرييت” المؤيدة للحكومة الأربعاء “لم يكن الحريق السبب وراء مقتل النزلاء بل الإهمال”.

ونفى وزير السياحة نوري إرسوي أن يكون الفندق يفتقد لسلالم طوارئ مؤكدا أن فيه مخرجَين للطوارئ.

ويقع هذا الفندق المؤلف من 12 طابقا والذي يتمتع باطلالة بانورامية على الجبال، عند منحدر، ما أدى إلى تعقيد تدخل عناصر الإطفاء.

ولم يتم تحديد سبب الحادثة بعد. لكن بحسب الصحف التركية اندلع الحريق قبيل الساعة 03,30 (الساعة 00,30 ت غ) عند مستوى أحد المطاعم في الطابق الرابع قبل أن يمتد بسرعة إلى بقية المبنى، ربما بسبب الكسوة الخشبية الخارجية.

بور-اش/الح-غ ر-ود/ص ك