مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

غوغل تدفع 326 مليون يورو لتسوية نزاع مع سلطات الضريبة الإيطالية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت النيابة العامة في مدينة ميلانو الإيطالية الأربعاء أن غوغل دفعت 326 مليون يورو لتسوية نزاع مع السلطات الضريبية الإيطالية، وأوصت قاضي التحقيق الأولي بإغلاق القضية.

وكان القضاء الإيطالي يشتبه في أن مجموعة غوغل لم تدفع الضرائب المستحقة خلال الفترة 2015-2019، و”بعد اتفاق، شرعت الشركة في دفع 326 مليون يورو كضرائب وغرامات وفوائد” لإنهاء نزاعها مع السلطات الضريبية، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة.

وبحسب الادعاء، فإن “غوغل ايرلند ليمتد”، وهي شركة مسجلة بموجب القانون الايرلندي، “فشلت في تقديم الإقرار السنوي للدخل المكتسب في إيطاليا” خلال هذه الفترة، والمتأتي خصوصا من “بيع مساحات إعلانية”، وفق البيان.

ويسمح الاتفاق الذي توصلت إليه النيابة العامة وغوغل للأخيرة بالامتثال وتجنب المزيد من التحقيقات، رغم أن الكلمة الأخيرة تقع على عاتق قاضي التحقيق الأولي.

فتحت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية تحقيقا في تموز/يوليو الماضي ضد غوغل وشركتها الأم ألفابت بشأن إرسال طلب للمستخدمين للموافقة على الارتباط بخدماتها، وهو ما قالت إنه قد يشكل “ممارسة تجارية خادعة وعدوانية”.

وكانت الهيئة قد فرضت بالفعل غرامة قدرها 20 مليون يورو على غوغل وآبل في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، مقسمة بالتساوي بين الشركتين، بسبب ممارسات “عدوانية” في استخدام بيانات المستهلكين لأغراض تجارية.

وفي أيار/مايو 2021، فرضت الهيئة أيضا غرامة قدرها 102 مليون يورو على غوغل بسبب إساءة استغلال الوضع المهيمن.

لجم/جك/رك

قراءة معمّقة

فقدان الوزن

المزيد

شركات سويسرية متعددة الجنسيات

أدوية إنقاص الوزن … صدام بين وسائل الإعلام والهيئة السويسرية لمراقبة المنتجات العلاجية                             

طالع المزيدأدوية إنقاص الوزن … صدام بين وسائل الإعلام والهيئة السويسرية لمراقبة المنتجات العلاجية                             

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
106 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
381 إعجاب
269 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية