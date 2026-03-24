فاينانشال تايمز: إيران تسمح للسفن “غير المعادية” بعبور مضيق هرمز

reuters_tickers
24 مارس آذَار (رويترز) – ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الثلاثاء أن إيران أبلغت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية في رسالة بأنه سيُسمح للسفن “غير المعادية” بعبور مضيق هرمز شريطة التنسيق مع السلطات الإيرانية.

ونقلت الصحيفة عن الرسالة التي وُزعت على أعضاء المنظمة اليوم الثلاثاء ان طهران “اتخذت الإجراءات اللازمة والمتناسبة لمنع المعتدين وحلفائهم من استغلال مضيق هرمز لشن عمليات عدائية تستهدف إيران”.

ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صحة التقرير.

وتتولى المنظمة البحرية التابعة للأمم المتحدة ومقرها لندن مسؤولية تنظيم سلامة الشحن الدولي وأمنه ومنع التلوث وتضم 176 دولة عضوا.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)

