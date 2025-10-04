The Swiss voice in the world since 1935
فتح مقبرة أمنحتب الثالث إحدى أكبر مقابر وادي الملوك أمام الزوار

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

فُتحت مقبرة الملك أمنحتب الثالث، إحدى أكبر مقابر وادي الملوك بصعيد مصر، أبوابها رسميا للجمهور السبت بعد أكثر من مئتي عام على اكتشافها.

والمقبرة التي نُحتت قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام في سفح تل على الضفة الغربية لنهر النيل مقابل مدينة الأقصر  مزدانة “بأجمل اللوحات الجدارية بين مقابر الأسرة الثامنة عشرة”، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).

 لكن هيكلها كان معرّضا لخطر الانهيار وبدت الأضرار على جدرانها قبل أعمال الترميم التي أنجزت بتمويل من الحكومة اليابانية واليونسكو.

أكتشف المقبرة علماء آثار فرنسيون عام 1799 خلال حملة نابليون على مصر.

حكم أمنحتب الثالث، المعروف أيضا باسم أمينوفيس الثالث، مصر القديمة منذ سن المراهقة، وتوفي عام 1349 قبل الميلاد عن عمر يناهز الخمسين.

وتقع المقبرة في مدينة طيبة الجنائزية (جبانة طيبة) التي تضم مقابر الملوك والكهنة والكتبة الملكيين بين القرنين السادس عشر والحادي عشر قبل الميلاد.

تعرضت المقبرة لأعمال نهب متكررة عبر العصور، ولكن بعد أعمال تنقيب أجراها علماء آثار فرنسيون وبريطانيون عامي 1799 و1915، نُقلت معظم التماثيل الجنائزية التي عُثر عليها فيها إلى متحف اللوفر في فرنسا ومتحف متروبوليتان بالولايات المتحدة وقلعة هايكلير في بريطانيا.

وحاليا، يضم متحف الحضارات بالقاهرة مومياء أمنحتب الثالث وتابوته، بينما يضم المتحف المصري في ميدان التحرير والمتحف المصري الكبير تماثيل ضخمة للملك جالسا مع زوجته.

بنى أمنحتب الثالث معبد كوم الحيتان الفخم بالقرب من مقبرته والذي تضرر أيضا بفعل فيضان النيل، ولكنه ما زال يضم تمثالين عملاقين من الغرانيت يجذبان السياح وهواة الآثار.

صوف/لم/ص ك

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

