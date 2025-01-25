فرحة عارمة في إسرائيل بعد الإفراج عن 4 رهينات من غزة

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من لإضافة بيان عن الحالة الصحية للرهينات المفرج عنهن

القدس (رويترز) – احتفل الإسرائيليون يوم السبت بإطلاق سراح أربع مجندات إسرائيليات كانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تحتجزهن في غزة منذ 15 شهرا، وسط فرحة عارمة في تل أبيب حيث تجمعت حشود في ساحة عامة لمشاهدة البث المباشر لإطلاق سراحهن على الشاشات.

ويأتي إطلاق سراح كارينا أرئيف ودانييلا جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج، وجميعهن في العشرين من العمر، وليري إلباج (19 عاما) بعد أيام من الانتظار من جانب عائلاتهن، إذ لم تعلن حركة حماس عن أسماء المفرج عنهن سوى يوم الجمعة.

وأطلق سراح ثلاث رهينات الأسبوع الماضي في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار يتكون من عدة مراحل بين إسرائيل وحماس، والذي يتضمن أيضا الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين.

وفي منزل عائلة جلبوع في بتاح تكفا بالقرب من تل أبيب، قالت شقيقة دانييلا البالغة من العمر 15 عاما إن العائلة لم تفقد الأمل قط.

وقالت نعوم جلبوع بعد مشاهدة لقطات بثها التلفزيون لإطلاق سراح أختها “لقد كنا دوما متفائلين، وفعلنا كل شيء من أجل رؤيتها مرة أخرى تعود إلى هنا. عجبا، تخيلتها مختلفة تماما. لقد أعاد لي ذلك كل المشاعر التي شعرت بها في العام الماضي”.

وخطف مسلحون من حماس جلبوع وأرئيف وليفي وإلباج خلال هجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن ذلك الهجوم تسبب في مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة. وأُطلق سراح أكثر من 100 رهينة في نوفمبر تشرين الثاني 2023 خلال هدنة استمرت أسبوعا بين إسرائيل وحماس.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج في رسالة يوم السبت “أمة بأكملها تبكي وتفرح معكم في هذه اللحظة”.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقاطع مصورة للحظات التي التقت فيها الرهينات بعائلاتهن. وفي أحد تلك المقاطع، تسنى سماع والدة ليري وهي تقول لابنتها “أنتِ بطلة، أنتِ في المنزل، هذا كل شيء”.

لكن لم يتم الكشف عن الكثير من المعلومات عن حالتهن بعد احتجازهن لأكثر من 470 يوما في غزة.

وقالت الطبيبة لينا كورين فيلدمان من مركز رابين الطبي، حيث تتلقى الرهينات العلاج، للصحفيين إن تقييما أوليا خلص إلى أن حالتهن الطبية مستقرة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول في وزارة الصحة الإسرائيلية إن إطلاق سراح الرهينات “أمر معقد عاطفيا وطبيا بالنسبة للعائدات وأسرهن، وأسر جميع الأسرى”.

وقالت روحاما إلباج إنها تشعر “بفرحة لا تصدق” بعد إطلاق سراح ابنة أخيها ليري، وهو ما جلب شعورا بالراحة والسعادة للعائلة.

وتحدثت روحاما عن ليري قائلة “إنها تبدو رائعة، مليئة بالطاقة والحيوية، وتلوح بيدها، إنها في حالة سلام مع نفسها”.

وقالت في إشارة إلى أكثر من 80 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة “لن نرتاح ولو للحظة حتى يعود جميع (الرهائن). وهذه اللحظة لا يمكن وصفها، إنها فرحة خالصة”.

ورغم حالة البهجة هذه في إسرائيل، ساد شعور بالحزن بسبب عدم إطلاق سراح رهينة مدنية كان كثيرون يتوقعون إطلاق سراحها. وخُطفت أربيل يهود (29 عاما) مع صديقها من منزلهما في تجمع نير عوز السكني في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت حماس إنها ستطلق سراح يهود الأسبوع المقبل.