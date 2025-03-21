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فرض الإقامة الجبرية على صحفي تركي لاتهامه بمحاولة الإطاحة بالحكومة

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أنقرة (رويترز) – ذكرت قناة الشعب (هالك) التلفزيونية المعارضة في تركيا أن محكمة في إسطنبول أمرت يوم الجمعة بوضع الصحفي التركي البارز إسماعيل سايماز قيد الإقامة الجبرية في تحقيق مرتبط بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 2013.

واعتقلت السلطات سايماز، الذي يعمل في قناة الشعب التلفزيونية، في بادئ الأمر يوم الأربعاء بتهمة مساعدة محاولة الإطاحة بالحكومة خلال احتجاجات عام 2013.

وجاءت هذه الخطوة في اليوم نفسه الذي اعتُقل فيه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أبرز المنافسين السياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان، بتهمة الفساد ومساعدة جماعة إرهابية.

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