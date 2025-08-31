فرنسا تدين التدخل الخارجي في غرينلاند

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأحد خلال زيارة لغرينلاند ان فرنسا تعتبر التدخل الخارجي الأخير في هذه المنطقة “غير مقبول وينم عن قلة احترام”.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رغبته في السيطرة على غرينلاند، وكشف التلفزيون الدنماركي هذا الأسبوع أن ثلاثة أميركيين على الأقل نفذوا عمليات تدخل في الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

واستدعت الدنمارك القائم بالأعمال الأميركي للمطالبة بتوضيح.

وأعلن بارو خلال زيارته لنوك عاصمة غرينلاند أن فرنسا سترسل فريقا لمساعدة الدنمارك في رسم خريطة أفضل للموارد المعدنية في هذه المنطقة الغنية بها والتي لم تستثمر في شكل كاف ويطمع فيها ترامب.

وقال إن “المناورات الأخيرة غير مقبولة وتنم عن قلة احترام”.

وأضاف بارو أن زيارته “ستبعث برسالة تضامن أوروبي ودعم فرنسي للدنمارك وغرينلاند وشعب غرينلاند”.

وأوضح أن “غرينلاند ليست للبيع”، مكررا تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار غرينلاند تعبيرا عن تضامنه منتصف حزيران/يونيو.

ولفت الوزير أيضا الى أن فرنسا وغرينلاند “ستعملان معا على مشروع لرسم خريطة لموارد غرينلاند في جوف الأرض”.

وقال “ستزور بعثة فرنسية نوك قريبا لوضع أسس هذا التعاون مع أصدقائنا”.

