فرنسا تستدعي سفير واشنطن إثر مزاعم مرتبطة بمعاداة السامية

باريس (رويترز) – قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية يوم الأحد إن بلاده استدعت السفير الأمريكي تشارلز كوشنر بعد أن وجه رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون زعم فيها أن فرنسا لم تبذل جهودا كافية لوقف العنف المعادي للسامية.

وأضافت الوزارة في بيان “علمت فرنسا بادعاءات السفير الأمريكي، السيد تشارلز كوشنر، الذي عبر في رسالة إلى رئيس الجمهورية عن قلقه إزاء تصاعد الأعمال المعادية للسامية في فرنسا، وأشار إلى عدم اتخاذ السلطات الفرنسية إجراءات كافية لمكافحتها”.

وتابعت “ادعاءات السفير غير مقبولة”.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية-تحرير علي خفاجي)